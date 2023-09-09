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Тайм-коды:

00:00 начало. Опрос: КТО ТАКОЙ ЧАПЛЫГА?

1:40 об агентах и вербовке

3:35 "ничего ты в жизни не добьешься!"

4:50 мыслите ПРАВИЛЬНО!

6:45 США выводит войска из Нигера

8:15 Франция жестко поругалась с США.

11:55 Трубный газ и СПГ

13:45 Украина подает в суд на ЕС из-за зерна

16:00 Корпорации и европейские нормы

18:20 Меньше народу - больше кислороду

20:20 Рынок Европы трещит. Зерно и курятина

24:30 Моновластей было МНОГО!

27:05 Пирамиды и пирамидон

29:40 Каждый диктатор роет себе яму

31:50 Жить нужно СЕЙЧАС и ради себя!

33:30 Чем отличается человек от Бога?

37:50 Блинкен привез ЧЕРНУЮ МЕТКУ

40:20 Эвакуация Коломойского в СБУ

42:10 Электронная декларация ничего не покажет!

44:10 Высокие зарплаты - неспроста

47:30 Что такое миллиард Блинкена?

51:40 Маркарова приехала!

53:00 Правовой режим СОСОТОЯНИЯ войны и долги!

55:10 Международный терроризм РФ

57:20 Пункты Конституции

59:45 Как война выглядит глазами Бразилии

1:01:45 Контртеррор и удары по территории РФ

1:04:50 Ресурсы и балансы противостояния

1:06:05 Решение уравнения войны ТО ЖЕ!

1:07:45 В чем разница СОСТОЯНИЯ ВОЙНЫ и ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ?

1:11:05 Лицемерие Запада. Маски будут сорваны!

1:15:30 Итоги опроса: КТО ТАКОЙ ЧАПЛЫГА?

1:17:00 История Коломойского закончится?

1:20:00 Восстановление потерь олигархов

1:22:30 Опорос: Коломойский сядет? Мобилизация ЖЕНЩИН

1:25:30 Медработникам закроют выезд за границу

1:28:30 Постановление Кабмина и Закон

1:31:00 О войне ЗНАЛИ заранее

1:36:00 Чаплыга профессор. Математика. Минск-3

1:38:00 Всеобщие выборы

1:39:25 Зима будет тяжелая

1:41:30 Перехват УПРАВЛЕНИЯ американцами

1:42:40 Вопросы зрителей. Кто помешает Зе?

1:45:00 Удар по Константиновке.

1:49:15 Компромат Коломойского

1:49:45 Елена Зеленская - следующая?

1:50:25 Мир будет временный

1:51:30 Как президент Чаплыга будет действовать с Россией

1:53:20 Нехватка врачей и медсестер в Латвии



