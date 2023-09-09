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Тайм-коды:
00:00 начало. Опрос: КТО ТАКОЙ ЧАПЛЫГА?
1:40 об агентах и вербовке
3:35 "ничего ты в жизни не добьешься!"
4:50 мыслите ПРАВИЛЬНО!
6:45 США выводит войска из Нигера
8:15 Франция жестко поругалась с США.
11:55 Трубный газ и СПГ
13:45 Украина подает в суд на ЕС из-за зерна
16:00 Корпорации и европейские нормы
18:20 Меньше народу - больше кислороду
20:20 Рынок Европы трещит. Зерно и курятина
24:30 Моновластей было МНОГО!
27:05 Пирамиды и пирамидон
29:40 Каждый диктатор роет себе яму
31:50 Жить нужно СЕЙЧАС и ради себя!
33:30 Чем отличается человек от Бога?
37:50 Блинкен привез ЧЕРНУЮ МЕТКУ
40:20 Эвакуация Коломойского в СБУ
42:10 Электронная декларация ничего не покажет!
44:10 Высокие зарплаты - неспроста
47:30 Что такое миллиард Блинкена?
51:40 Маркарова приехала!
53:00 Правовой режим СОСОТОЯНИЯ войны и долги!
55:10 Международный терроризм РФ
57:20 Пункты Конституции
59:45 Как война выглядит глазами Бразилии
1:01:45 Контртеррор и удары по территории РФ
1:04:50 Ресурсы и балансы противостояния
1:06:05 Решение уравнения войны ТО ЖЕ!
1:07:45 В чем разница СОСТОЯНИЯ ВОЙНЫ и ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ?
1:11:05 Лицемерие Запада. Маски будут сорваны!
1:15:30 Итоги опроса: КТО ТАКОЙ ЧАПЛЫГА?
1:17:00 История Коломойского закончится?
1:20:00 Восстановление потерь олигархов
1:22:30 Опорос: Коломойский сядет? Мобилизация ЖЕНЩИН
1:25:30 Медработникам закроют выезд за границу
1:28:30 Постановление Кабмина и Закон
1:31:00 О войне ЗНАЛИ заранее
1:36:00 Чаплыга профессор. Математика. Минск-3
1:38:00 Всеобщие выборы
1:39:25 Зима будет тяжелая
1:41:30 Перехват УПРАВЛЕНИЯ американцами
1:42:40 Вопросы зрителей. Кто помешает Зе?
1:45:00 Удар по Константиновке.
1:49:15 Компромат Коломойского
1:49:45 Елена Зеленская - следующая?
1:50:25 Мир будет временный
1:51:30 Как президент Чаплыга будет действовать с Россией
1:53:20 Нехватка врачей и медсестер в Латвии