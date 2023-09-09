



00:00 - ИНТРО 01:00 - Игра в ассоциации

02:15 - «Почему бы не переписать Новейший Завет?»

22:00 - Библия и мифы

40:50 - «Я не люблю своего ребёнка»

46:35 - Как различить настоящего Христа?

01:09:25 - Церковь и бесы

01:30:20 - Раболепие православных и «особый путь» Русской Церкви

01:41:15 - Почему отец Андрей всё ещё православный?

01:45:25 - О насилии в воспитании детей

01:50:50 - Блиц

01:55:41 - Впечатления от разговора