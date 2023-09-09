Автор: А. Кураев
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00:00 - ИНТРО 01:00 - Игра в ассоциации
02:15 - «Почему бы не переписать Новейший Завет?»
22:00 - Библия и мифы
40:50 - «Я не люблю своего ребёнка»
46:35 - Как различить настоящего Христа?
01:09:25 - Церковь и бесы
01:30:20 - Раболепие православных и «особый путь» Русской Церкви
01:41:15 - Почему отец Андрей всё ещё православный?
01:45:25 - О насилии в воспитании детей
01:50:50 - Блиц
01:55:41 - Впечатления от разговора