Саммит G20 анонсировал соглашение о строительстве кратчайшего пути между Ближним Востоком и Южной Азией

По вопросу войны России в Украине собравшиеся на саммит "большой двадцатки" лидеры ведущих мировых экономик ограничились призывом избегать насильственного захвата территорий или применения ядерного оружия. Заключительное заявление G20, опубликованное за день до официального закрытия встречи, было менее резко сформулировано по поводу войны, чем коммюнике прошлогодней встречи на Бали, и не упоминало напрямую российское вторжение.

Одним из главных событий саммита стало присоединение Африканского союза. Он стал постоянным членом "группы двадцати", получив в ней тот же статус, что и Евросоюз. Ранее Африканский союз был "приглашенной международной организацией" G20.

Президент США Джо Байден, премьер-министр Индии Нарендра Моди и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представили проект о строительстве железных дорог и портов, связывающих Индию с Ближним Востоком и Европой.

"Это историческое событие. На сегодняшний день это будет самое прямое сообщение между Индией, Персидским заливом и Европой. Благодаря железнодорожному сообщению торговля между Индией и Европой ускорится на 40%", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Коридор поможет стимулировать торговлю, транспортировку энергетических ресурсов и улучшить цифровую связь. Как сообщил Джейк Салливан, советник Байдена по национальной безопасности, в проекте примут участие Индия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания, Израиль и Евросоюз. Эта инициатива противопоставляется китайскому "Поясу и пути", также известному как "Новый шелковый путь".





источник euronews.com