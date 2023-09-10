Расположенная высоко в горах над озером Преспа, на границе Греции и Северной Македонии, церковь с её фресками признана частью европейского культурного наследия. Учёные считают эти настенные росписи одним из первых памятников живописи Проторенессанса в Восточной Европе. Последняя крупная реставрация была проведена здесь в 1958 году.
Оливера Макриевска
Чтобы спасти фрески от внешнего воздействия, министерства культуры Северной Македонии и Греции заключили соглашение под эгидой Европейского центра византийских памятников. Задачу реставраторов усложняет то, что фрески написаны в XII веке красками, полученными из природных материалов.
Бабис Апостолидис
"С момента подписания в 2017 году соглашения между Северной Македонией и Грецией, двусторонние отношения не перестают развиваться. Конкретным их результатом стал совместный проект по сохранению богатого культурного наследия в районе озера Преспа, по водам которого проходит граница между Северной Македонией, Грецией и Албанией", - передаёт из церкви Святого Георгия специальный корреспондент Euronews Борян Ивановски.