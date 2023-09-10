Греция и Северная Македония подписали соглашение о сохранении уникальных фресок в церкви Святого Георгия, построенной в XII веке.

Расположенная высоко в горах над озером Преспа, на границе Греции и Северной Македонии, церковь с её фресками признана частью европейского культурного наследия. Учёные считают эти настенные росписи одним из первых памятников живописи Проторенессанса в Восточной Европе. Последняя крупная реставрация была проведена здесь в 1958 году.

По мнению ряда учёных, здесь можно увидеть первые признаки эпохи Проторенессанса, которые проявляются не только в выражении лиц святых, но и в их одежде

Оливера Макриевска

Институт охраны памятников - музей Битола

Чтобы спасти фрески от внешнего воздействия, министерства культуры Северной Македонии и Греции заключили соглашение под эгидой Европейского центра византийских памятников. Задачу реставраторов усложняет то, что фрески написаны в XII веке красками, полученными из природных материалов.

Эти краски получали, в основном, из минералов, растений или животных. Они представляли собой порошок, очень мелкий, который смешивали с водой. Затем художник наносил краску на покрытую свежей известью стену, пока она не высохла

Бабис Апостолидис

Европейский центр византийских памятников

"С момента подписания в 2017 году соглашения между Северной Македонией и Грецией, двусторонние отношения не перестают развиваться. Конкретным их результатом стал совместный проект по сохранению богатого культурного наследия в районе озера Преспа, по водам которого проходит граница между Северной Македонией, Грецией и Албанией", - передаёт из церкви Святого Георгия специальный корреспондент Euronews Борян Ивановски.