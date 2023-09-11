Громадсько-політична газета "СЛОВО"
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Дата: Учора, 21:57
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Учора, 21:57
Престольне свято у храмі на честь святих мучеників Адріана та Наталії
Категорія:
Новини
/
Таїнство віри
Автор:
Одесская епархия.
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11-09-2023
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