Православные христиане 8-го сентября молитвенно почтили святых мучеников Адриана и Наталию, небесных покровителей православного брака и семьи. Праздничную Божественную литургию в день молитвенного прославления Адриана и Наталии в храме в их честь на Французском бульваре в Одессе совершил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский 3-го сентября совершил воскресное богослужение в храме Тихвинской иконы Божией Матери Свято-Покровского скита в селе Мариновка. 4-го сентября архиепископ Южненский Диодор возглавил торжественное богослужение в Свято-Покровском храме в селе Курисово по случаю 30-летия назначения на этот приход протоиерея Николая Сикоры. Насельницы Свято-Архангело-Михайловского Одесского женского монастыря вновь сдали кровь для воинов украинских Вооруженных Сил. «Пусть это будет мизерным, но для нас, сестер - очень важным вкладом в достижение Победы», - написала на своей странице в Facebook настоятельница обители игумения Серафима (Шевчик). По вопросу восстановления Спасо-Преображенского кафедрального собора и других объектов Одессу посетила миссия Итальянской Республики во главе со специальным посланником министра иностранных дел Италии Давиде Ла Чечилиа и Чрезвычайным и Полномочным Послом Итальянской Республики в Украине Пьером Франческо Дзадзо. Делегация встретилась с мэром Одессы и помощником настоятеля Спасо-Преображенского собора протоиереем Мирославом Вдодовичем. БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД МИТРОПОЛИТА АГАФАНГЕЛА «ВІДНОВЛЕННЯ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКОГО СОБОРУ М. ОДЕСИ» физические лица-клиенты Privat Bank и Mono Bank перечисляют средства на карту Благотворительного фонда: 5169 3351 0474 9979 физические лица - клиенты других банков перечисляют средства по полным реквизитам: БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МИТРОПОЛИТА АГАФАНГЕЛА «ВІДНОВЛЕННЯ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКОГО СОБОРУ М. ОДЕСИ» ЄДРПОУ 45226766 UA 16 305299 00000 26000004920532 (ГРН) UA 11 305299 00000 26001044927947 USD (доллары США) UA 94 305299 00000 26002024919781 EUR (евро) UA 56 305299 00000 26005034928435 PLN (польские злотые) В АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 Для получения подробной информации обращайтесь на горячую линию Одесской епархии УПЦ: VIBER, WhatsApp, Telegram +38 093 615 08 20 «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли», - эти слова из молитвы «Отче наш» произносят ежедневно миллионы христиан по всему миру. Совершая эту молитву, оставленную Самим Спасителем, казалось бы, мы – христиане – должны были бы обрести в своих душах благодатный мир и ни с чем не сравнимое спокойствие от осознания того, что мы обращаемся к Благому и Совершенному Небесному Отцу, без воли или без попущения Которого ничего в этом мире не совершается. Тем не менее, жизнь многих из нас показывает, что текст этой молитвы при ежедневном чтении со временем становится для нас привычным, смысл – ускользающим от нашего разумения, в результате чего сердце остается таким же холодным, каким оно и было до и во время чтения священного текста. В случае наступления такого духовного охлаждения очень важно не забывать о том, что молитва – это не просто монотонное чтение, а это то скрытое таинство общения человеческой души с Богом, которое совершается параллельно невидимо для окружающих. Кому-то может покажется неуместной аналогия молитвы с Отцом Небесным как Абсолютом, Творцом мира с нашими отцами земными, с нашими родителями, давшими некогда жизнь нам самим, но все-таки стоит отметить, что Священно Писание изобилует такими сравнениями. В семейных отношениях порой также случаются недопонимания и охлаждения между двумя любящими людьми, порой один не может понять другого месяцами, а то и годами, к примеру, в подростковом возрасте повзрослевшие дети часто вообще не понимают своих родителей, а те, в свою очередь, ощущают стену полнейшего непонимания со стороны детей. Если бы еще эти ситуации были обусловлены негативом или духовно неблагополучной средой со стороны родителей, что, к сожалению, часто имеет место быть... Однако нам известно множество обратных примеров, когда родители, подобно притчи о блудном сыне, действительно проявляют доброту и понимание, но, тем не менее, дети-подростки возмущаются всем и вся, вплоть до оставления родительского дома при первой возможности. Лишь повзрослев и родив своих детей (как правило таких же непослушных), эти люди начинают пересматривать отношения со своими родителями и осознавать, что, по сути, все их подростковые претензии были столь дерзновенными и неуместными, что порой стыдно и глаза поднимать. Да подаст же нам Господь, дорогие братья и сестры, время на исправление и возвращение через молитву в наш родной и Отчий дом!