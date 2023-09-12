Президент Владимир Зеленский ветировал закон об электронных декларациях (№9534). Об этом он сообщил в Telegram, передает УНИАН.
Зеленский отметил, что утром поступил из Верховной Рады Украины закон, сохранявший ограничения по электронному декларированию.
"Ограничения неприемлемы", – заявил он.
Закон о возобновлении электронного декларирования
5 сентября Верховная Рада Украины во втором чтении проголосовала законопроекты о возобновлении электронного декларирования и ответственности за несвоевременное представление деклараций.
Однако законопроект о возобновлении декларирования предусматривает закрытость реестра деклараций еще на один год, а законопроект об ответственности за несвоевременное представление деклараций – избегание ответственности, если чиновник "забыл" задекларировать имущество на 1,3 млн грн.
Это вызвало резонанс у обществ и политических кругов.
9 сентября народный депутат Ярослав Железняк в Telegram написал, что Президент Украины Владимир Зеленский, как и потребовали украинцы в соответствующей петиции, наложит вето на принятый парламентом законопроект №9534.