Президент Владимир Зеленский ветировал закон об электронных декларациях (№9534). Об этом он сообщил в Telegram, передает УНИАН.

Зеленский отметил, что утром поступил из Верховной Рады Украины закон, сохранявший ограничения по электронному декларированию.

"Ограничения неприемлемы", – заявил он.

В видеокомментарии глава государства сообщил: "Ветировал принятый Верховной Радой закон, в котором были ограничения электронного декларирования. Причину этого вето, думаю, все прекрасно понимают. Декларации должны быть открыты сразу. Не через год, а уже сейчас реестр надо открывать. Собственно, с этой главной правкой закон должен быть проголосован. Желательно быстро". Согласно сообщению на официальном сайте Верховной Рады, сегодня, 12 сентября, утром Проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения" с подписью председателя Верховной Рады Украины был направлен на подпись Президенту Украины.

Закон о возобновлении электронного декларирования

5 сентября Верховная Рада Украины во втором чтении проголосовала законопроекты о возобновлении электронного декларирования и ответственности за несвоевременное представление деклараций.

Однако законопроект о возобновлении декларирования предусматривает закрытость реестра деклараций еще на один год, а законопроект об ответственности за несвоевременное представление деклараций – избегание ответственности, если чиновник "забыл" задекларировать имущество на 1,3 млн грн.

Это вызвало резонанс у обществ и политических кругов.

9 сентября народный депутат Ярослав Железняк в Telegram написал, что Президент Украины Владимир Зеленский, как и потребовали украинцы в соответствующей петиции, наложит вето на принятый парламентом законопроект №9534.