В Украине местные власти и энергетические компании уже разработали графики отключения электроэнергии, их введут с 1 октября. Однако сами отключения начнутся в том случае, если в связи с новыми атаками РФ возникнут проблемы с распределением или генерацией тока. Эксперты считают: избежать отключений в условиях пиковой нагрузки будет крайне сложно. О том, какими будут графики отключения тока зимой и введут ли их, читайте в материале OBOZREVATEL.

Будут ли отключения электроэнергии?

Вероятнее всего, отключения будут. Однако в лучшем сценарии они возможны в период пиковых нагрузок и не для всех. В Украине по данным Министерства энергетики восстановили около 70% поврежденных ТЭС и ТЭЦ, подготовка к зиме будет продолжаться до октября и еще есть время увеличить процент. И хоть ситуация действительно сложная, энергетики не берутся точно прогнозировать, какими будут отключения и будут ли они вообще.

"Подготовка к зиме еще продолжается, до ноября у нас еще есть время, чтобы подготовиться, в том числе для прохождения сложных сценариев, которые могут быть обусловлены обстрелами российских войск", – заявил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус во время стрима Business Breakfast.

По его словам, Украина войдет в отопительный сезон примерно с теми же мощностями, что и в прошлом году. Однако вопрос состоит не только в том, хватит ли генерации, но и в возможностях распределять электроэнергию. И здесь все зависит от того насколько успешно РФ будет атаковать энергетическую инфраструктуру Украины зимой.

Однако, с учетом отсутствия в системе электроэнергии от Запорожской АЭС, вполне возможно, что и дефицит будет значительным. "Размер дефицита, как мне лично представляется, перекрыть импортом мы не сможем. Просто столько импорта мы не потянем. Поэтому зимой вполне могут быть ограничения", – пояснил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Импортная электроэнергия для Украины обходится дорого и тариф такой цены не покрывает. Поэтому часть дефицита могут компенсировать импортом, остальное – отключениями. "Украина будет потреблять больше, и может возникнуть значительно больший дефицит, который не получится покрыть импортом. Когда импорта не хватит, систему придется балансировать отключениями", – объяснил ранее СМИ исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Есть и более пессимистичный сценарий – если РФ продолжит разрушать энергетическую инфраструктуру, это может привести к возникновению новых проблем. Запас прочности при этом недостаточен для того, чтобы быстро ликвидировать последствия всех атак. Подготовка к отопительному сезону происходит не только с помощью энергетиков, но и военных. Чем лучше ПВО, тем больше шансов, что атаки удастся отразить.

Какими могут быть отключения?

Графики отключений в большинстве регионов уже разработали. Далеко не факт, что их будут применять, однако примерное понимание, как долго может длиться отключения, есть. К примеру, во Львовской области их введут с 1 октября (действовать они начнут только по распоряжению "Укрэнерго" и при необходимости сократить потребление). При этом продолжительность отключений может составлять до двух часов подряд и до четырех часов в сутки.

В Полтавской области, как отмечают в облгосадминистрации, может быть шесть очередей отключения света.Также графики аварийных и плановых отключений уже разработали в "Винницаоблэнерго". Программу обесточивания потребителей в предприятии называют "справедливой и недискриминационной". Что касается продолжительности обесточивания, то их периодичность может колебаться от 2 до 4 часов подряд.

Такая же ситуация – во всех регионах. Спикер "Львовоблэнерго" Галина Петрушка на своей странице в Facebook подтвердила, что компания проводит информирование потребителей о принадлежности к группам в графиках отключений.

"Есть распоряжение министерства, все должны подготовить графики и проинформировать о них потребителей. Но это не значит, что с 1 октября начнутся отключения. Много факторов: температура, ситуация с генерацией, российские атаки...Вам сейчас никто не скажет точно, что будет", – рассказывает OBOZREVATEL собеседник в правительстве.

Как подготовиться к отключению электроэнергии?

Действуют все те же правила. Если вы давно не проверяли проводку, стоит обратиться к электрику. Перепады в напряжении могут привести к новым проблемам. Кроме того, стоит установить реле напряжения. Если щиток находится внутри квартиры, то реле можно установить индивидуально (как и стабилизатор напряжения). Принцип работы реле позволяет при резком падении или росте напряжения отключать подачу тока до стабилизации. Техника не получает "вредный" ток.

Помогут также пауэрбанки, аккумуляторные системы, генераторы (если есть техническая возможность для установки). Стоит также сделать запас воды (питьевой и технической) на случай, если в результате отключения электроэнергии также возникнут проблемы с водоснабжением.

Если в прошлом году блэкауты и длительные отключения тока были для большинства украинцев новинкой, то сейчас каждая семья имеет опыт перебоев с питанием, который также стоит использовать и текущей зимой.

А при каких условиях может не быть отключений?

Такой вариант также существует. Его вероятность невысока, однако, если Украина сможет вернуть под свой контроль Запорожскую АЭС в ближайшие месяцы, а ракетные атаки и запуски дронов на украинские города прекратятся, то причин для массовых и длительных отключений тока может не быть.

Также как и в случаи с отключениями, прогнозировать такую ситуацию крайне сложно. Проблемы с энергетикой – следствие полномасштабной агрессии РФ против Украины. И только победа в войне может обеспечить Украине энергетическую безопасность.

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