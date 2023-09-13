В Одессе временно закрыли движение транспорта на перекрестке Пантелеймоновской и Старопортофранковской улиц в связи с необходимыми ремонтными работами.

Перекрёсток будет закрыт до окончания капитального ремонта. Это примерно - до конца октября.

Последний раз рука ремонтника прикасалась к перекрёстку 50 лет назад. Здесь будут заменены рельсы, шпалы, обновлены подземные коммуникации, а тротуары приобретут совершенно новый вид. Это важно ещё и потому что, рядом находится кинотеатр «Родина».