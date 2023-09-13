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Сьогодні, 15:00

Перекриття руху в Одесі пов'язане з ремонтними роботами

Категорія: Новини / Фоторепортаж


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В Одессе временно закрыли движение транспорта на перекрестке Пантелеймоновской и Старопортофранковской улиц в связи с необходимыми ремонтными работами.
Перекрёсток будет закрыт до окончания капитального ремонта. Это примерно -  до конца октября. 
Последний раз рука ремонтника прикасалась к перекрёстку 50 лет назад. Здесь будут заменены рельсы, шпалы, обновлены подземные коммуникации, а тротуары приобретут совершенно новый вид. Это важно ещё и потому что, рядом находится кинотеатр «Родина».

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