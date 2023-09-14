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Решение Кабмина касается всех почтовых операторов страны
Кабинет министров Украины ввел запрет на отправку некоторых предметов по почте, об этом идет речь в постановлении правительства.
Решение Кабмина касается всех почтовых операторов страны. В случае обнаружения данных предметов большинство из них будут изымать. По Украине запрещается пересылать, в частности:
- национальную и иностранную валюты;
- пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней;
- алкогольные напитки с содержанием этилового спирта более 8,5%, табачные изделия, жидкости, которые используются в электронных сигаретах, на которых отсутствуют акцизные марки;
- оружие, легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества, токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;
животных и ядовитые растения;
- биологические агенты;
- технические средства негласного получения информации.
В то же время в международных почтовых отправлениях запрещается пересылать:
- огнестрельное оружие всех видов,
- основные части оружия,
- устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, патроны к ним,
- холодное оружие и другие предметы, специально предназначенные для нападения и обороны (кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия и т.д.), боевые припасы, средства инициирования взрыва,
- взрывчатые вещества или взрывные устройства, легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества,
- наркотические и психотропные средства,
вещества,
- прекурсоры,
- радиоактивные вещества,
- паспорт, трудовую книжку и ряд документов,
- токсичные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества.
"В случае выявления в почтовых отправлениях предметов и веществ, запрещенных для пересылки, оператор почтовой связи возвращает их отправителю или принимает меры к их изъятию в соответствии с этим порядком", - говорится в постановлении.