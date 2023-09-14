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В Україні заборонили пересилати поштою низку предметів: список

Категорія: Новини / Політика

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Решение Кабмина касается всех почтовых операторов страны

Кабинет министров Украины ввел запрет на отправку некоторых предметов по почте, об этом идет речь в постановлении правительства.

Решение Кабмина касается всех почтовых операторов страны. В случае обнаружения данных предметов  большинство из них будут изымать. По Украине запрещается пересылать, в частности:

  • национальную и иностранную валюты;
  • пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней;
  • алкогольные напитки с содержанием этилового спирта более 8,5%, табачные изделия, жидкости, которые используются в электронных сигаретах, на которых отсутствуют акцизные марки;
  • оружие, легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества, токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;
    животных и ядовитые растения;
  • биологические агенты;
  • технические средства негласного получения информации.

В то же время в международных почтовых отправлениях запрещается пересылать:

  • огнестрельное оружие всех видов,
  • основные части оружия,
  • устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, патроны к ним,
  • холодное оружие и другие предметы, специально предназначенные для нападения и обороны (кастеты, стилеты, баллончики с жидкостью паралитического действия и т.д.), боевые припасы, средства инициирования взрыва,
  • взрывчатые вещества или взрывные устройства, легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества,
  • наркотические и психотропные средства,
     вещества,
  • прекурсоры,
  • радиоактивные вещества,
  • паспорт, трудовую книжку и ряд документов,
  • токсичные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества.
"В случае выявления в почтовых отправлениях предметов и веществ, запрещенных для пересылки, оператор почтовой связи возвращает их отправителю или принимает меры к их изъятию в соответствии с этим порядком", - говорится в постановлении.

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