

За период с 24 февраля 2022 по 25 августа 2023 года в Одесской области повреждено или разрушено 103 объекта культурного наследия.



Как сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины, один из них находится в Белгород-Днестровском районе, один – в Измаильском и 68 – в Одесском. Среди них – 18 национального значения и 85 – местного.



Всего из-за российской агрессии в Украине пострадали 823 объекта культурного наследия. Из них объектов национального значения – 109, местного значения – 650, только что обнаруженных – 64.





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