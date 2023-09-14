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Сьогодні, 18:00

103 об'єкти культурної спадщини постраждали на Одещині через РФ

Категорія: Новини / Аналітика

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Среди них – 18 национального значения и 85 – местного

 
За период с 24 февраля 2022 по 25 августа 2023 года в Одесской области повреждено или разрушено 103 объекта культурного наследия.
 
Как сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины, один из них находится в Белгород-Днестровском районе, один – в Измаильском и 68 – в Одесском. Среди них – 18 национального значения и 85 – местного.
 
Всего из-за российской агрессии в Украине пострадали 823 объекта культурного наследия. Из них объектов национального значения – 109, местного значения – 650, только что обнаруженных – 64. 


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