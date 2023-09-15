Командиру взвода одной из воинских частей, дислоцированной в Житомирской области вынесли приговор за избиение подчиненного, сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Прокуроры доказали в суде, что младший лейтенант, обнаружив солдата своей роты в состоянии алкогольного опьянения, вопреки требованиям Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, умышленно применил насилие и нанес ему два удара в шею и туловище, причинив легкие телесные повреждения.

"22 августа 2023 года Королевский районный суд Житомира признал предоставленные прокурором доказательства достаточными и обоснованными для признания обвиняемого офицера виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 426-1 УК Украины", - сообщили в ведомстве.

Учитывая просьбу потерпевшего назначить наказание более мягкое, чем предусмотрено санкцией статьи, а также искреннее раскаяние обвиняемого, суд назначил последнему наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком – 3 года.





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