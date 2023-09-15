Лидер КНДР Ким Чен Ын попал в базу центра "Миротворец", который фиксирует признаки преступлений против национальной безопасности Украины. Соответствующая информация размещена на сайте центра.

В "Миротворце" главу Северной Кореи назвали пособником российских военных преступников и соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан.

Среди причин внесения его в базу также указано покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также обеспечение российской военной агрессии против Украины и ее граждан.

Ким Чен Ын: визит в Россию

12 сентября лидер КНДР прибыл с визитом в Россию. Там он, в частности, встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Северокорейский диктатор сказал, что "КНДР поддерживает все решения Путина" и считает, что "Россия поднялась на священную борьбу для защиты своей безопасности".

Этот визит прошел на фоне сообщений СМИ о готовности Пхеньяна передать России оружие и боеприпасы.

В свою очередь глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов на днях сказал, что Россия уже получает вооружение от КНДР. Речь идет о снарядах 122 мм и 152 мм, ракетах к РСЗО "Град", боеприпасах к советским пушкам и определенном количестве танковых снарядов. По его словам, поставки проходят уже полтора месяца.

Источник