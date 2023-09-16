00:00 Долгое война и несчастливый конец

2:20 Любая война - это ДЕНЬГИ

3:25 Помощь Украине недостаточна. Зарплаты военным.

5:53 Кто получает ПРИБЫЛЬ от войны? За что воюет украинский солдат

8:40 Российский СПГ в Европу

10:10 Плата за иллюзии.

12:20 Прогибают СЛАБОГО! Похмелье ЗАПАДНОГО двуличия.

14:00 Национальное государство

15:15 Цена свободы Украины

16:10 Договариваются с адекватными

17:40 Выборы - оттянутый конец для Украины

21:20 Послевкусие g20. Украина неактуальна

24:05 Переформатирование мира. Конкуренция за Россию

25:30 Что стоит за помощью Эрдогана

27:05 Байден улетел с последнего дня саммита во Вьетнам

30:15 Си Цзиньпин обратился к армии Китая

32:00 Блокирование Китая в 2025 году

33:30 Бремя войны перекидывают на Европу

37:40 Пора заканчивать! На носу Китай

39:30 Планы США в Украине выполнены

44:43 Путин всегда играл на стороне Запада

47:50 Китай не зря публикует карты

49:05 Перемирие - конец Путина - война с Китаем

51:25 Обострение в Армении. Учения США

57:30 Выборы в Нагорном Карабахе

59:25 Россия молчит. Позиция Ирана

1:01:30 Задний проход России. Блокада Ирана

1:04:20 Поджог Южного Кавказа. Заявление Моссада.

1:07:00 Армения потеряет государственность

1:09:20 У Путина и Пашиняна один хозяин

1:12:40 Системно выдавить украинцев - часть плана

1:14:50 По Блинкену и Джонсону не стреляли

1:18:00 Пятая статья НАТО

1:20:20 Разговор за чашкой чая

1:23:00 Возможен ли резкий разворот

1:24:10 Решение судьбы Украины в руках Байдена и Си

1:27:20 Уничтожение славян в мире

1:30:00 Борьба за Россию. Китай выигрывает время