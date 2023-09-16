00:00 Долгое война и несчастливый конец
2:20 Любая война - это ДЕНЬГИ
3:25 Помощь Украине недостаточна. Зарплаты военным.
5:53 Кто получает ПРИБЫЛЬ от войны? За что воюет украинский солдат
8:40 Российский СПГ в Европу
10:10 Плата за иллюзии.
12:20 Прогибают СЛАБОГО! Похмелье ЗАПАДНОГО двуличия.
14:00 Национальное государство
15:15 Цена свободы Украины
16:10 Договариваются с адекватными
17:40 Выборы - оттянутый конец для Украины
21:20 Послевкусие g20. Украина неактуальна
24:05 Переформатирование мира. Конкуренция за Россию
25:30 Что стоит за помощью Эрдогана
27:05 Байден улетел с последнего дня саммита во Вьетнам
30:15 Си Цзиньпин обратился к армии Китая
32:00 Блокирование Китая в 2025 году
33:30 Бремя войны перекидывают на Европу
37:40 Пора заканчивать! На носу Китай
39:30 Планы США в Украине выполнены
44:43 Путин всегда играл на стороне Запада
47:50 Китай не зря публикует карты
49:05 Перемирие - конец Путина - война с Китаем
51:25 Обострение в Армении. Учения США
57:30 Выборы в Нагорном Карабахе
59:25 Россия молчит. Позиция Ирана
1:01:30 Задний проход России. Блокада Ирана
1:04:20 Поджог Южного Кавказа. Заявление Моссада.
1:07:00 Армения потеряет государственность
1:09:20 У Путина и Пашиняна один хозяин
1:12:40 Системно выдавить украинцев - часть плана
1:14:50 По Блинкену и Джонсону не стреляли
1:18:00 Пятая статья НАТО
1:20:20 Разговор за чашкой чая
1:23:00 Возможен ли резкий разворот
1:24:10 Решение судьбы Украины в руках Байдена и Си
1:27:20 Уничтожение славян в мире
1:30:00 Борьба за Россию. Китай выигрывает время