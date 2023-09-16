Нестору Шуфричу в суде избрали меру пресечения

Народному депутату Нестору Шуфричу вечером в пятницу, 15 сентября, в Печерском райсуде Киева избрали меру пресечения: суд взял под арест нардепа на 60 суток без права внесения залога.

Судебное заседания проводилось в закрытом режиме, об этом ходатайствовала сторона обвинения. Начало заседания трижды переносилось из-за отсутствия Шуфрича. Во время общения с прессой в перерыве депутат заявил об "абсурдности обвинений". На вопрос о возможном обмене, как это было с его коллегой Медведчуком, Шуфрич заверил присутствующих, что "никогда не покинет Украину" и "никогда не согласится на обмен", так как он "внешне себя не раскрашивает, но в сердце всегда был украинцем". Он уточнил, что 24 февраля прошлого года имел возможность "уехать в любую страну мира", но остался в Украине.

Шуфрич, напомним, получил подозрение в государственной измене. В СБУ сообщают, что собрали доказательную базу об антиукраинской деятельности нардепа. В частности, по словам правоохранителей, депутат "тесно сотрудничал и выполнял задачи бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задача которого – координация российской агентуры в Украине".





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