Вода в Херсонском микрорайоне Остров пригодна для потребления, сообщила Херсонская ОВА в пятницу, 15 сентября.

"По причине уничтожения россиянами Каховской ГЭС жилмассив остался без водоснабжения. Когда его восстановили, воду можно было использовать только для хозяйственных нужд. Чтобы исправить это, специалисты проводили дезинфекцию скважин и сетей, ежедневно отбирали и проводили анализ воды. И уже сегодня вода в микрорайоне Остров отвечает нормативным показателям. Так что ее можно потреблять!" – отметили в ОВА.

Сообщение особенно примечательно, если учитывать, что в ночь на 15 сентября, во время воздушной тревоги во всем Херсоне пропал свет. Подачу электричества быстро восстановили, однако на время отсутствия света в городе отсутствовало и водоснабжение. После восстановления электроснабжения вода в кране появилась, однако практически полсуток она текла ржавой.





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