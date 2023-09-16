Работники трех американских автопроизводителей начали забастовку с требованиями поднять зарплаты и улучшить условия труда. Работу прекратили уже 13 тысяч человек.

В США началась беспрецедентная забастовка, в которой участвуют работники трех основных американских автопроизводителей. Около 13000 сотрудников заводов Ford, General Motors и Stellantis в Мичигане, Миссури и Огайо прекратили работу из-за недовольства зарплатами и условиями труда.

Накануне профсоюз автопрома США United Auto Workers (UAW) не смог договориться с руководством автопроизводителей о повышении зарплат: бастующие требовали поднять их на 36% в течение четырех лет, но Ford и General Motors были согласны лишь на 20%, а Stellantis — на 17,5%.

Требования назвал дерзкими даже сам глава профсоюза Шон Фейн, подчеркнув, правда, что автопроизводители могут себе их позволить, не поднимая цены на автомобили. По его словам, расходы на оплату труда составляют лишь от 4% до 5% стоимости машины.

Это первый раз за 88-летнюю историю профсоюза, когда работники всех трех крупнейших в США автоконцернов бастуют одновременно. В UAW — немногим меньше 150 тысяч членов, но на протесты вышли пока не все из них.





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