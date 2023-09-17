1:32 - В воскресенье, 10-го сентября, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил Божественную литургию в храме иконы Божией Матери «Живоносный Источник» Свято-Успенского Одесского мужского монастыря. В этот день Церковь молитвенно вспоминала преподобного Иова Почаевского и Собор отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих. За богослужением читался отрывок из Евангелия от Матфея, содержащий притчу Иисуса Христа о званых на брачный пир, которая заканчивается словами Господа: «ибо много званых, а мало избранных» (Мф. 22,14). 4:44 - 12-го сентября Православная Церковь чтит память преподобного чудотворца Александра Свирского. Это один из немногих наших святых, который был канонизирован вскоре после своей праведной кончины – спустя всего 14 лет. В Одесской епархии, в жилом массиве Совиньон, расположен уникальный в Украине храм, освященный в честь преподобного Александра Свирского. И день памяти этого чудотворца здесь — престольный праздник. Возглавить праздничное богослужение в Александро-Свирский храм прибыл Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский. 7:43 - В осенний день 11-го сентября Святая Православная Церковь вспоминает событие, именуемое Усекновение главы Крестителя Господня Иоанна. В Свято-Константино-Еленинском Измаильском мужском монастыре совершили торжественное богослужение, которое возглавил архиепископ Болградский Сергий, викарий Одесской епархии. 9:30 - 14-го сентября, в день церковного новолетия, ректор Одесской духовной семинарии протоиерей Димитрий Яковенко возглавил праздничное богослужение в храме святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. За богослужением молились воспитанники духовной школы. 10:09 - 11-го сентября, спустя 50 дней после разрушительной трагедии, которая произошла в духовном центре нашего города – Спасо-Преображенском кафедральном соборе - все желающие православные одесситы, а также духовенство собора вновь собрались вместе для того, чтобы убрать территорию и выяснить, сохранилось ли под обломками соборное облачение и другая утварь. https://vidnovlennia-soboru.foundatio... физические лица перечисляют средства по полным реквизитам: БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД МИТРОПОЛИТА АГАФАНГЕЛА «ВІДНОВЛЕННЯ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКОГО СОБОРУ М. ОДЕСИ» ЄДРПОУ 45226766 UA 16 305299 00000 26000004920532 (ГРН) UA 11 305299 00000 26001044927947 USD (доллары США) UA 94 305299 00000 26002024919781 EUR (евро) UA 56 305299 00000 26005034928435 PLN (польские злотые) В АТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 Для получения подробной информации обращайтесь на горячую линию Одесской епархии УПЦ: VIBER, WhatsApp, Telegram +38 093 615 08 20 ВОССТАНОВИМ СОБОР ВМЕСТЕ! 17:08 - Когда мы приходим в храм на Божественную Литургию, то слышим много песнопений, но есть несколько, которые поет всё церковное собрание. Символ веры – одно из таких песнопений. В нем в краткой форме излагаются основы нашего христианского вероучения, основы православия. Очень часто, к величайшему сожалению, наше православие воспринимается нами, как некая традиция, этнография, как что-то такое, что может быть увидено в музее, показано на сцене, просто как традиция нашей страны. И Символ веры воспринимается просто как набор фактов, забывается, что стоит за этими словам. Важно задуматься над смыслом того, что значит быть православным, потому что мы живем в такое время, когда, переступая порог храма, нужно быть готовым дать ответ самому себе: а знаю ли я Христа? А знаю ли я свою веру? Быть православным это значит быть наполненным смыслом и содержанием Божественной истины, быть наполненным Евангелием до конца. Быть православным это значит всегда и везде искать возможность поступить по любви Христовой. Все слова, которые мы говорим Богу в наших молитвах, должны быть полны смысла и содержания. Все слова, которые мы говорим ближнему нашему, должны быть полны смысла, содержания, правды и честности. И мы должны радостно давать ответ за свои слова и свои поступки. Для этого Евангелие должно стать нашей настольной книгой, руководством к жизни. Святые Церкви должны стать нашими друзьями и примерами для подражания. Поэтому важно изучать свою веру, искать смысл своей жизни в Боге. Быть православным не по имени, а по смыслу и содержанию. Это значит жизнь свою измерять святым Евангелием и всегда стремиться, чтоб мы соответствовали высокому званию православного христианина.