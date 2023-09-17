Правила въезда в страны Евросоюза усилятся с 2024 года. Изменения коснутся украинцев и жителей других безвизовых стран – для пересечения границы придется получать специальное разрешение ETIAS и платить за него сбор в размере 7 евро. Также нужно будет заполнить специальную анкету, которую должны одобрить.

Об этом идет речь на сайте ЕС.

Заявка на получение специального разрешения ETIAS обрабатывается в течение нескольких минут. Однако, возможно, обработка заявки займет больше времени. Если да, вы получите решение в течение четырех дней. Этот период также может быть продлен на срок до 14 дней, если вас попросят предоставить дополнительную информацию или документацию, или до 30 дней, если вас пригласят на собеседование.

Анкету ETIAS на въезд нужно заполнить на официальном сайте, срок действия ETIAS составляет три года.

Заявку на разрешение на въезд ETIAS можно подать до того, как вы приобретете билет или забронируете жилье. Паспортные данные должны совпадать с данными, указанными в вашем разрешении ETIAS.

Кому можно не платить за сбор: