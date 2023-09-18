По состоянию на 15 сентября Полтава выполняет 8% от планового задания, установленного Генштабом. Общее выполнение плановой задачи за сентябрь составляет 13%.

Об этом на сессии Полтавского городского совета сообщил и.о. начальника Полтавского объединенного городского ТЦК и СП Виталий Бережной, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Новини Полтавщини".

По словам Бережного, областные показатели по общей мобилизации, которые доводит Генштаб по поручению Президента Украины, крайне низки. Военные нуждаются, в первую очередь, в пополнении воинских частей. Например, из 100 человек, пополнивших подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные — это погибшие, раненые и выведенные из строя.

Полтава по показателю призыва находится на последнем месте в области. На 15 сентября Полтава выполнила план всего на 13%. ТЦК и СП выполняет всего 8% от планового задания, установленного Генштабом. Военкоматы Лубен, Кременчуга и Полтавского района работают лучше.

Поэтому Бережный предложил развернуть в микрорайонах 3 участка оповещения, столько же в старостах, и отправить туда представителей исполкома, которые помогали бы установить наличие военнообязанного. На этих участках также следует работать с теми, кто хочет служить по контракту.

Кроме того, Бережной сообщил, что вскоре в области будет создана крупная механизированная бригада, поэтому он попросил депутатов всесторонне помочь этому процессу.