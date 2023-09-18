Несмотря на позитивные прогнозы и заявления властей, эксперты ожидают заметного ухудшения экономической ситуации в России- сообщает euronews

Президент России Владимир Путин заявляет о стабильности и надёжности российской экономики, несмотря на санкции, инфляцию и колебания курса национальной валюты. Многие экономические показатели действительно могут выглядеть сравнительно хорошо, но в этом могут отражаться фундаментальные проблемы России, – предупреждают эксперты.

Александра Прокопенко из Центр восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) в Берлине отмечает мобилизационный характер экономики страны:

«Российская экономика работает на пределе, на абсолютном пределе своих возможностей. И это можно проверить, прежде всего, по такому показателю, как безработица, которая находится на исторически низких уровнях. Это значит, что в стране буквально некому работать. Когда некому работать, это значит, что производственные мощности загружены по самое, что называется, не могу. Поэтому российская экономика старается, как может, преодолеть то давление, с которым она столкнулась после того, как Владимир Путин решил вторгнуться в Украину».

Будет хуже

Тревогу специалистов вызывают и инфляционные прогнозы, которые вглядят неоправданно оптимистичными, и ситуация с доходами. Следующий год может оказаться гораздо тяжелее для граждан и экономики страны в целом, – предупреждает научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг:

«Я думаю, что будет хуже, потому что (это) видно по торговому балансу. Прежде всего, мы видим, что экспортные доходы снижаются серьезно. А экспортные доходы от продажи нефти - это самый главный у нас источник доходов. Уже сократились эти доходы где-то на 40-45%, и похоже на то, что эта тенденция будет продолжаться».

Гринберг обращает внимание на низкие среднегодовые темпы роста российской экономики за последние два десятилетия, в сравнении с другими странами и регионами, например, США и ЕС. Он связывает это с политикой властей, которые склонны активно вмешиваться в экономические процессы и прибегают в «ручному регулированию».

От кризиса к кризису

Прокопенко, в свою очередь, замечает, что Россия переживает уже четвёртый кризис за 15 лет. Как следствие, российские управленцы стали действительно хорошими антикризисными менеджерами. «Но могут ли они управлять экономикой в некризисные времена?» – спрашивает она.

Аналитик ожидает серьёзного ухудшения как финансовой, так и социальной ситуации в стране после завершения активных боевых действий в Украине и прекращения государственных подрядов, которые обеспечивают загрузку оборонных предприятий. Впрочем, говорит она, гиперинфляции и пустых полок в магазинах по примеру 1990-х годов скорее всего в России не будет.

Российское правительство на днях улучшило прогноз по росту экономики за 2023 год до 2,8%, в следующем году ожидается увеличение ВВП на 2,3%. Уровень безработицы, по официальным данным, снизился к лету до 3,1% – рекордный показатель в истории современной России.