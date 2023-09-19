Кадыров в коме, за что на самом деле арестовали соратника Медведчука Шуфрича, приближение ядерной войны, за самым крупным преступлением в мире стоит украинский олигарх, что помешало быстрому и эффективному наступлению ВСУ. Смотрите интервью Алексея Гомона с бывшим сотрудником внешней разведки КГБ СССР, доцентом кафедры психологии Киевского университета имени Шевченко Александром Зеленько.

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