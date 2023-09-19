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Учора, 20:00

"Зернові війни". Україна пропонує країнам-сусідам компроміс: у разі відмови погрожує заборонити імпорт

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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Украина после подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО ) против Польши, Венгрии и Словакии из-за односторонних ограничений на импорт украинской агропродукции предлагает им "компромисс".

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Наше правительство предлагает ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий. Мы уже представили Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины", - отметил Шмыгаль.

По его мнению, такой контроль поможет предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах-членах ЕС.

"В частности, планируем принять постановление, предусматривающее, что товары, идущие в режиме экспорта в 5 государств-соседей, будут получать верификацию и согласование от украинского Министерства экономики", - проинформировал Шмигаль.

Он добавил, что в то же время Украина уже подала формальный запрос в Польшу, Венгрию и Словакию о нарушении норм Всемирной торговой организации.

"Также мы начинаем антидискриминационное расследование против недружественных действий этих стран в торговой сфере на основе статистики 2023 года. Если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты относительно наших товаров, мы примем решение о запрете импорта в Украину определенных категорий товаров из указанных стран", - отметил Шмыгаль.

Он напомнил, что Россия ежедневно атакует украинские порты, уничтожает инфраструктуру, элеваторы, атакует аграрные предприятия, минует поля.

"Дальнейшая блокировка нашего аграрного экспорта странами-соседями ударит по украинской экономике, финансам, налоговым поступлениям и рабочим местам. Такая блокировка также сыграет на руку российскому плану устроить очередной мировой продовольственный кризис", - подчеркнул Шмыгаль.

Он в очередной раз призвал стран-соседей отказаться от вредных и неправомерных ограничений, от политического популизма и стать на путь конструктивного диалога, от которого действительно выиграют все.

Импорт зерна из Украины: продление ограничений

15 сентября истек срок запрета на импорт украинского продовольствия в пять стран ЕС, который был введен на уровне Еврокомиссии в мае.

Ограничения касались пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения. Их нельзя было ввозить в Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию.

Однако Варшава, Братислава и Будапешт теперь самостоятельно ввели этот запрет , объяснив это защитой своих фермеров.

В свою очередь парламент Болгарии проголосовал за отмену ограничений   на импорт украинского зерна. А правительство Румынии решило подождать от Украины план действий  по внедрению эффективных мер экспортного контроля, который должен предотвратить деформацию румынского рынка зерновых.

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