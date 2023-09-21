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Сьогодні, 12:00

Україна не прийняла 10 німецьких танків через їх поганий технічний стан

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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На прошлой неделе Украина отказалась принимать от Германии 10 старых танков Leopard 1A5 из-за их плохого технического состояния. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, Киев сообщил Берлину, что прибывшие в Польшу машины нуждаются в ремонте. Берлин выразил обеспокоенность по поводу таких заявлений и направил в Жешув своих специалистов, которые подтвердили, что Leopard действительно требуют ремонта.

Издание отмечает, что отремонтировать их в Украине невозможно из-за отсутствия подготовленного технического персонала и достаточного количества запчастей.

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