На прошлой неделе Украина отказалась принимать от Германии 10 старых танков Leopard 1A5 из-за их плохого технического состояния. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, Киев сообщил Берлину, что прибывшие в Польшу машины нуждаются в ремонте. Берлин выразил обеспокоенность по поводу таких заявлений и направил в Жешув своих специалистов, которые подтвердили, что Leopard действительно требуют ремонта.

Издание отмечает, что отремонтировать их в Украине невозможно из-за отсутствия подготовленного технического персонала и достаточного количества запчастей.

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