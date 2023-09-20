«Мы имеем дело немного с утопающим. Каждый, кто когда-либо принимал участие в спасении утопающего, знает, что утопающий чрезвычайно опасен, что он может утащить на глубину. Это немного похоже на ситуацию между Польшей и Украиной. Мы должны действовать, чтобы защитить себя от причиненного нам вреда, потому что, если утопающий причинит вред и утопит нас, он не получит помощи», — заявил Президент Польши, комментируя вопрос экспорта зерна.