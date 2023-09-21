Белый дом в среду обратился к Конгрессу с просьбой одобрить дополнительное финансирование поддержки Украины в сумме 24 млрд долларов, пишет «Голос Америки». Киев нуждается в помощи для продолжения контрнаступления, ход которого осложняется в связи со скорым наступлением зимы.

Президент Джо Байден с нетерпением ждет возможности получить от своего украинского коллеги информацию о ситуации на поле боя из первых рук, сообщил журналистам официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби. Байден и Зеленский встретятся в Белом доме в четверг.

«Это действительно критическое время, поскольку наступает осень», — сказал Кирби, добавив, что Белый дом посоветовал Зеленскому встретиться с американскими законодателями, чтобы обосновать необходимость продолжения военной поддержки, учитывая оппозицию со стороны части конгрессменов.

«Жизненно важно, чтобы мы приняли это дополнительное соглашение», — сказал он, добавив, что стоимость будет «непомерно выше», если российскому президенту Владимиру Путину будет позволено взять под контроль Украину и приблизиться к границам НАТО.

«Если вы думаете, что стоимость поддержки Украины сейчас высока, просто подумайте, насколько непомерно выше будут человеческие потери и финансовые затраты, если мы просто уйдем и позволим ему забрать Украину, — сказал он — Тогда цена защиты суверенитета и территориальной целостности, поверьте мне, станет намного дороже как в смысле человеческих потерь, так и в плане финансовой стоимости».

Байден настаивает на том, чтобы Конгресс одобрил выделение дополнительных 24 млрд долларов для Украины и других нужд на фоне продолжающегося российского вторжения.

«Мы считаем, что для конгрессменов очень важно иметь возможность услышать непосредственно от президента Зеленского о том, с чем они [украинцы] столкнулись в этом контрнаступлении и… о необходимости продолжения [военной кампании], — сказал Кирби, добавив, что Зеленский является «лучшим посланником украинского народа и Вооруженных сил» Украины.

Зеленский должен встретиться с Байденом в четверг днем после выступления в Конгрессе и встречи в Пентангоне.

По словам Кирби, это будет шестая личная встреча лидеров США и Украины и третий визит Зеленского в Белый дом.

По словам представителей администрации, Байден планирует объявить о дополнительной помощи Украине. Кирби не сообщил никаких подробностей этого.

По его словам, ведется «активная» дискуссия о предоставлении Украине армейских тактических ракетных комплексов (ATACMS), дальность которых составляет 300 км. Однако решение еще не принято.

Киев неоднократно обращался к Соединенным Штатам с просьбой о передаче ATACMS, с помощью которых ВСУ смогут атаковать линии снабжения, авиабазы и железнодорожные пути на оккупированных Россией территориях.

Кирби сказал, что Украина добилась прогресса в контрнаступлении, но оно «очевидно» еще не закончено, и «они будут по-прежнему нуждаться во всей поддержке, которую они могут получить, чтобы продолжить наступление».