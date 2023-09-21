Уголовное производство о ненадлежащей обороне Херсонской области, повлекшая ее скорую оккупацию российскими войсками в конце февраля 2022 года расследуется уже полтора года. Подозрения по этому делу еще никому не объявили, по нему до сих пор допрашивают свидетелей, и не простых. Как передает УНИАН, об этом говорится в расследовании BBC Украина.

Отмечается, что по делу проходят исключительно военные ВСУ. Из надежных источников стало известно, что следователи уже допросили целый список генералов и представителей военного командования. Всего по делу показания дали более полусотни человек.

Производство ГБР открыло на втором месяце войны - 11 апреля 2022 года. Дело расследуют по части 1 статьи 111 и части 3 статьи 425 Уголовного кодекса (государственная измена и небрежное отношение к военной службе).

"Речь идет о ненадлежащей организации минирования мостов и дамб для дальнейшего подрыва, чтобы сдержать наступление России в глубь материковой Украины", - говорится в публикации.

Указывается, что среди допрошенных по делу числятся командующий Силами обороны Сергей Наев, бывшие командующие группировкой войск "Юг", в том числе генералы Андрей Ковальчук и Андрей Соколов, а также командиры других военных формирований, входящих в состав этой группировки.

Показания также дали генерал, экс-начальник Генштаба Виктор Муженко, еще один бывший начальник Генштаба, генерал Руслан Хомчак, бывшие руководители Херсона, в том числе экс-председатель Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута, которого 16 сентября нашли мертвым в Киеве. Кроме того, следователи допросили экс-командира 59-й отдельной мотопехотной бригады, оборонявшей Юг, полковника Александра Виноградова.

"Также несколько наших источников утверждают, что в рамках расследования этого дела следователи приходили на беседу с Валерием Залужным. По данным ВВС, процессуального статуса по этому делу у главнокомандующего еще нет, равно как не было и официального вызова на допрос. Но не исключено, что такой статус появится позже", - отмечается в расследовании.

Свои показания по делу дал и военнослужащий Иван Сестриватовский, который заявлял, что именно он должен был взорвать мосты на Чонгаре, но у него не получилось. По его словам, мосты были заминированы, 24 февраля он пытался подорвать их, но механизм не сработал. Дальше он пытался отойти, но не успел и попал в плен к россиянам.

Также ранее генерал Соколов утверждал, что на тот момент вместо четырех бригад, которые по плану должны были закрывать крымское направление, у него было всего полторы. То есть, войск для закрытия всей страны от Беларуси до Крыма катастрофически не хватало. По мнению военных, при расследовании это тоже необходимо учитывать, - как страна готовилась к вторжению РФ.

Война в Украине - ситуация на юге

Как сообщил временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии полковник Николай Уршалович, на юге подразделения "Гвардии наступления" продвинулись вглубь обороны российских оккупантов.

По данным пресс-служба Сил обороны юга, на южном направлении фронта сокращены ряды захватчиков и уничтожено много техники россиян. За минувшие сутки ликвидировано 48 оккупантов.