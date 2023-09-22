По данным источников агентства, Еврокомиссия порекомендует начать многолетний процесс присоединения в октябре. Но она может настаивать на прогрессе в некоторых приоритетных областях, включая коррупцию, в качестве промежуточных шагов.

После того, как Еврокомиссия обнародует свою рекомендацию, лидерам ЕС нужно будет ее одобрить, скорее всего, на встрече на высшем уровне в декабре. После этого Украина приступит к длительной процедуре завершения реформ и приведения в соответствие с законодательством ЕС в более чем 30 областях, включая верховенство закона и экономику.