В электронный реестр военнообязанных, проект закона о котором был зарегистрирован в Верховной Раде, внесут 33 пункта информации, касающейся персональных данных украинцев. Об этом говорится в тесте документа, который был опубликован на официальном сайге ВРУ, пишет Фокус.

Персональные данные

Сюда входят фамилия, имя (имена) и отчество (при наличии) военнообязанного. Также в э-реестр будет внесена информация о поле человека, дате его рождения и месте рождения. Кроме того в этот блок добавят сведения о месте жительства и местонахождение, номерах средств связи и адресах электронной почты. Также будет доступна такая информация:

реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия);

сведения о гражданстве;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре.

Семейные данные

Сюда автоматически попадают сведения о родителях (усыновителях), опекунах, попечителях и других представителях семьи. Будут доступны фамилия, имя, отчество и даты рождения. Кроме того в э-реестр внесут данные о семейном положении лица и членов его семьи.

Информация об учебе и работе

сведения о занятости (код предприятия, место работы, должность);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

сведения об образовании и специальности;

сведения о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации;

сведения по владению иностранными языками

Информация о передвижении

сведения о дате и цели выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины;

сведения о документах, дающих право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину;

сведения о документах, оформленных для выезда за границу на постоянное проживание, или оставление на постоянное проживание за границей, или возвращение в Украину.

Сведения, связанные с юридической ответственностью

сведения о решениях, подлежащих принудительному исполнению — исполнительные документы;

сведения о рассмотрении судом уголовного дела, приговор, вступивший в законную силу;

сведения о наличии (отсутствии) судимости;

сведения о привлечении к уголовной ответственности (уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления);

дата и номер, краткое содержание протокола и/или постановления по лицу по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Разрешительные документы

сведения о разрешительных документах о праве на владение и пользование оружием;

сведения об водительском удостоверении на право управления транспортным средством;

сведения об удостоверении тракториста-машиниста на право управления тракторами, в том числе самодельными, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами;

сведения о судовых документах, международных удостоверениях на право управления прогулочным судном и удостоверений судоводителя малого судна или водного мотоцикла, а также документов, предоставляющих право управления прогулочным судном, малым судном, водным мотоциклом, сведения об удостоверении члена палубной команды судна внутреннего плавания или другого выданного документа, подтверждающего квалификацию члена палубной команды судна внутреннего плавания;

сведения о свидетельствах пилотов для некоммерческой и коммерческой деятельности.

Медицинская информация

В электронный реестр войдет также информация о состоянии здоровья человека (в том числе об установлении, изменении группы инвалидности), собираемая с целью определения пригодности для исполнения воинского долга.

Другие типы данных

сведения о документах, подтверждающих смерть лица или признание лица умершим или безвестно отсутствующим;

сведения о признании лица недееспособным (возобновление дееспособности);

сведения о лицах пропавших без вести;

сведения о статусе ветерана войны;

оцифрованный образ лица.

Напомним, что в Украине создадут "реестр уклонистов" и те, кто выехал за границу по фальшивым справкам, по возвращению домой столкнуться с юридическими проблемами. Но по словам экспертов, наказать таких нарушителей в правовом поле практически невозможно.

Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили, к каким данным военнообязанных из госреестров ТЦК получат доступ. Единый государственный реестр призывников пополнится информацией из баз данных Минфина, МВД, Минобразования и реестра судебных решений.