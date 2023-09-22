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Жителей Одессы предупреждают об опасности инвестирования в незаконные объекты строительства в Хаджибейском районе, сообщает пресс-служба горсовета.
Речь идет о стройках, расположенных по адресам:
- улица Александра Блока, 79;
- улица Александра Блока, 85.
На указанных на объектах самовольного строительства – многоквартирных домах – нашли следующие нарушения:
- нецелевое использование земельного участка путем
застройки земель индивидуальной усадебной застройки многоквартирными жилыми домами;
- отсутствуют исходные данные по проектированию;
- отсутствует согласованная и утвержденная в установленном законом порядке проектная документация на строительство многоквартирных жилых домов;
- нет разрешительных документов на строительство многоквартирных жилых домов.
Управление обратилось в прокуратуру и полицию.