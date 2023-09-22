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Сьогодні, 14:00

Одеситів просять не інвестувати в небезпечне будівництво: про що мова

Категорія: Новини / Економіка та фінанси / Перша шпальта

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Жителей Одессы предупреждают об опасности инвестирования в незаконные объекты строительства в Хаджибейском районе, сообщает пресс-служба горсовета.

Речь идет о стройках, расположенных по адресам:

  • улица Александра Блока, 79;
  • улица Александра Блока, 85. 

На указанных на объектах самовольного строительства – многоквартирных домах – нашли следующие нарушения: 

  • нецелевое использование земельного участка путем
    застройки земель индивидуальной усадебной застройки многоквартирными жилыми домами; 
  • отсутствуют исходные данные по проектированию; 
  • отсутствует согласованная и утвержденная в установленном законом порядке проектная документация на строительство многоквартирных жилых домов; 
  • нет разрешительных документов на строительство многоквартирных жилых домов.

Управление обратилось в прокуратуру и полицию.

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