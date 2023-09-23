Украинского посла вызвали в Министерство иностранных дел Польши из-за выступления президента Украины Владимира Зеленского в ООН, в котором он пожаловался на зерновое эмбарго со стороны отдельных стран Евросоюза.

Сообщает LIGA

"Тревожно видеть, как кое-кто в Европе, некоторые наши друзья в Европе, разыгрывают солидарность в политическом театре, делая из зерна триллер. Может показаться, что они играют собственную роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера", – сказал Зеленский.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в ответ выразил послу Украины Василию Зварычу решительный протест, говорится на сайте польского МИД.

Яблонский сказал, что публичное давление на мировых форумах и иски в международные трибуналы не являются надлежащими методами разрешения споров между Польшей и Украиной и не будут эффективными. Польша считает, что украинские власти навязывают "односторонний взгляд на многомерную проблему" экспорта украинской агропродукции в соседние страны.

Польский дипломат также сказал послу, что надеется на смягчение как политики украинской власти, так и публичной коммуникации с учетом хороших отношений между странами и "беспрецедентной помощи, которую Польша и поляки предоставляют украинскому населению и украинскому государству".

ОБНОВЛЕНО в 16:55. Спикер МИД Украины Олег Николенко подтвердил, что украинского посла вызывали в польское министерство.

"Украинский посол раз разъяснил украинскую позицию относительно неприемлемости для Украины польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна. Он также отметил некорректность сравнения с Украиной, которое сделал президент Польши во время своего визита в Нью-Йорк", – говорится в Facebook Николенко.

МИД Украины призвал Польшу отвергнуть эмоции и перейти на конструктивный путь решения зерновой проблематики.

Украина надеется, что эти предложения станут основанием для перевода диалога в конструктивное русло.