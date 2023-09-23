Украинского посла вызвали в Министерство иностранных дел Польши из-за выступления президента Украины Владимира Зеленского в ООН, в котором он пожаловался на зерновое эмбарго со стороны отдельных стран Евросоюза.
"Тревожно видеть, как кое-кто в Европе, некоторые наши друзья в Европе, разыгрывают солидарность в политическом театре, делая из зерна триллер. Может показаться, что они играют собственную роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера", – сказал Зеленский.
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в ответ выразил послу Украины Василию Зварычу решительный протест, говорится на сайте польского МИД.
Яблонский сказал, что публичное давление на мировых форумах и иски в международные трибуналы не являются надлежащими методами разрешения споров между Польшей и Украиной и не будут эффективными. Польша считает, что украинские власти навязывают "односторонний взгляд на многомерную проблему" экспорта украинской агропродукции в соседние страны.
Польский дипломат также сказал послу, что надеется на смягчение как политики украинской власти, так и публичной коммуникации с учетом хороших отношений между странами и "беспрецедентной помощи, которую Польша и поляки предоставляют украинскому населению и украинскому государству".
ОБНОВЛЕНО в 16:55. Спикер МИД Украины Олег Николенко подтвердил, что украинского посла вызывали в польское министерство.
"Украинский посол раз разъяснил украинскую позицию относительно неприемлемости для Украины польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна. Он также отметил некорректность сравнения с Украиной, которое сделал президент Польши во время своего визита в Нью-Йорк", – говорится в Facebook Николенко.
МИД Украины призвал Польшу отвергнуть эмоции и перейти на конструктивный путь решения зерновой проблематики.
Украина надеется, что эти предложения станут основанием для перевода диалога в конструктивное русло.
- 15 сентября Европейская комиссия отказалась продлевать временные меры, которые с мая ограничивали свободное обращение четырех украинских аграрных товаров – пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника – на территории Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.
- Польша, Словакия и Венгрия не захотели выполнять решения Еврокомиссии и продлили эмбарго в одностороннем порядке.
- 18 сентября Министерство экономики сообщило, что Украина подала в ВТО иски против них. Министерство надеется, что эти государства снимут свои ограничения с Украины и тогда не придется долго выяснять отношения в судах.
- 19 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил Польшу и Венгрию о намерении ввести ответное эмбарго.
- В тот же день в Нью-Йорке сорвалась запланированная встреча между президентами Украины и Польши, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег Украину от дальнейшего обострения торгового конфликта.