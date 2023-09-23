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Сьогодні, 12:00

На Одещині скасували обмеження руху вантажівок у денний час доби

Категорія: Новини / Події

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С 25 сентября отменяются ограничения движения крупногабаритного транспорта в дневное время суток на дорогах области. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Глава области также отметил, что пропуска на движение по территории области в комендантский час, выданные до 25 сентября, остаются действовать. Кроме того, Одесская ОВА продолжит выдавать соответствующие пропуски.

Предприятия, занимающиеся перевозкой зерновых, масличных и других грузов, могут обратиться в Одесскую ОВА для консультации и последующего получения пропусков в комендантский час по телефонам:

(048) 718 93 87

(048) 718 95 20.




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