С 25 сентября отменяются ограничения движения крупногабаритного транспорта в дневное время суток на дорогах области. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Глава области также отметил, что пропуска на движение по территории области в комендантский час, выданные до 25 сентября, остаются действовать. Кроме того, Одесская ОВА продолжит выдавать соответствующие пропуски.

Предприятия, занимающиеся перевозкой зерновых, масличных и других грузов, могут обратиться в Одесскую ОВА для консультации и последующего получения пропусков в комендантский час по телефонам:

(048) 718 93 87

(048) 718 95 20.