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С 25 сентября отменяются ограничения движения крупногабаритного транспорта в дневное время суток на дорогах области. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
Глава области также отметил, что пропуска на движение по территории области в комендантский час, выданные до 25 сентября, остаются действовать. Кроме того, Одесская ОВА продолжит выдавать соответствующие пропуски.
Предприятия, занимающиеся перевозкой зерновых, масличных и других грузов, могут обратиться в Одесскую ОВА для консультации и последующего получения пропусков в комендантский час по телефонам:
(048) 718 93 87
(048) 718 95 20.