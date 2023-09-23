В Одессе завершили комплексные работы по организации дорожного движения на улице Тираспольской.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

В мерии отметили, что в рамках работ были установлены соответствующие знаки дорожного движения, а также отмечены места для парковки автотранспорта и места остановочных комплексов.

Кроме того, в новой схеме организации дорожного движения предпочтение отдали и велосипедной инфраструктуре.





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