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Сьогодні, 20:00

На Тираспольській виконали роботи з організації дорожнього руху

Категорія: Новини / Події

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В Одессе завершили комплексные работы по организации дорожного движения на улице Тираспольской.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

В мерии отметили, что в рамках работ были установлены соответствующие знаки дорожного движения, а также отмечены места для парковки автотранспорта и места остановочных комплексов.

Кроме того, в новой схеме организации дорожного движения предпочтение отдали и велосипедной инфраструктуре.


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