Сначала двое иностранцев в возрасте 19 и 21 года познакомились в одном из кафе на улице Екатериненской с местным мужчиной, похитили у него телефон стоимостью 25 тысяч гривен. Это случилось когда у одессита возникли трудности с наличными деньгами. Злоумышленники, уже намереваясь обокрасть нового знакомого, предложили ему обменять имеющиеся у них деньги на безналичное зачисление средств на их счет.

Сообщили в ГУНП в Одесской области.

Взяв мобильный телефон у мужчины, один из мошенников начал вводить реквизиты своей банковской карты в электронное приложение, а как только владелец смартфона отвернулся – передал гаджет своему другу, который быстро исчез вместе с ним с места происшествия. Полицейские обнаружили воров и выяснили, что похищенный смартфон они продали, но в ходе следствия возместили потерпевшему нанесенный ущерб.

Не прошло и недели, как младший по возрасту иностранец обманным путем завладел телефоном местной девушки. Вечером на Аркадийской аллее злоумышленник увидел, как незнакомка оказывала первую доврачебную помощь мужчине без сознания, подсвечивая себе смартфоном.

«Доброжелательный» юноша заверил одесситку в желании помочь ей и подержать ее гаджет. Поверив прохожему, она дала ему телефон стоимостью 42 тысячи гривен, а иностранец дождался, когда его владелица отвлечется – и тихо убежал. Вскоре полицейские вышли на след правонарушителя и изъяли у него телефон, который вернули потерпевшей.

Суд избрал обоим мужчинам меру пресечения в виде домашнего ареста. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

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