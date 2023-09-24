23 сентября исполняется 80 лет Хулио Иглесиасу – обладателю завораживающего голоса и потрясающего мужского шарма. Вспоминаем о том, как легендарный тенор трижды выступал в Киеве и с кем в украинском шоу-бизнесе дружил

Одно из прозвищ Иглесиаса – Испанский Соловей, и, как вы понимаете, такие имена просто так не дают. Тенор у Иглесиаса в молодые годы был буквально обволакивающий и раздевающий, поэтому поклонницы по всему миру сходили по нему с ума. И в этом смысле очень повезло фанаткам испанца в Киеве, где артист выступал как минимум трижды.

В 1997 году Хулио Иглесиас наведался в украинскую столицу в первый раз и выступил во Дворце спорта. Затем дал роскошный концерт во Дворце “Украина” в 2008 году и еще раз вернулся на ту же сцену в 2013 году.

Vesti.ua рассказывают об артисте и вспоминают, как проходили его концерты в Киеве.

Самое главное, что нужно понимать о Хулио Иглесиасе, – он всегда был человеком большого характера и эта черта позволила в результате развиться таланту певца.

Причем изначально этот испанский парень развивал свой футбольный талант и собирался войти в состав мадридского “Реала”. Уже в пятнадцать лет он стал запасным голкипером молодежной команды “Реала”. Но в двадцать попал в страшную автомобильную аварию и едва не остался навсегда в инвалидном кресле. И вот тогда, чтобы заглушить отчаяние, юный пациент больницы начал петь, да так хорошо, что местный санитар подарил парню гитару – и началось.

За свою долгую творческую карьеру Хулио Иглесиас выпустил более 70 дисков, общий тираж которых превысил 300 млн экземпляров, что позволило Испанскому Соловью войти в Книгу рекордов Гиннесса как “Самый продаваемый латиноамериканский певец”. Он является обладателем почти всех самых престижных музыкальных наград, включая “Грэмми”.

В 2014 году Иглесиас получил награду как “Самый успешный латиноамериканский артист всех времен и народов”. Премию певцу вручил в лондонском Royal Albert Hall гендиректор Sony Music Даг Моррис. На этом лейбле в 2015 году вышел последний на сегодня студийный альбом артиста México. Голос Иглесиаса на этом альбоме уже не такой потрясающий, но школа есть школа – он по-прежнему идеален. Таких в ХХІ веке уже не делают – настоящий аристократ поп-сцены и, как говорят, “уходящая натура”.

Но я вам скажу, что, прослушав в процессе подготовки материала с десяток песен ветерана испанской эстрады, я наконец поняла, почему Хулио Иглесиас – великий. Не потому, что он сексуальный и суперпрофессионал. Нет. Этот голос способен штопать душу – у него действительно терапевтический эффект.

“Скрывается от всех глаз в Доминикане и занимается собой”

Всех, конечно, интересует, где Хулио Иглесиас сейчас в свои 80 лет. Будьте спокойны – у него все хорошо.

Коммерческий успех артиста на протяжении более полстолетия – его первый альбом вышел в 1969 году – обеспечил ему безбедную жизнь. Пару лет назад его собственный капитал достигал 790 млн евро, что ставило его на 69-е место в списке 200 самых богатых в Испании.





Сегодня 80-летний певец Хулио Иглесиас, по информации его семьи, живет спокойной жизнью на территории курорта Пунта-Кана в Доминикане, совладельцем которого он является. В Punta Cana Resort у Хулио Иглесиаса собственная вилла, где он проживает почти постоянно.

Об этом рассказал сын артиста, Хулио Иглесиас – младший, он ответил на вопросы общественности, где его звездный отец, который давно не появлялся на публике.

“Мой отец сегодня – это человек, который сейчас уделяет максимум времени себе, наслаждается спокойствием, думает, пишет и делает то, что хочет”, – рассказал о своем отце Иглесиас-младший.

Но вернемся к концертам в Киеве.

“Как Хулио Иглесиас признал в Киеве младенца”

1997 год, Дворец спорта.

После развала СССР Киев стал первым городом на территории СНГ, куда приехал Хулио Иглесиас. Одним из организаторов концерта стал Государственный театр песни Николая Мозгового. Иглесиас был одним из любимых исполнителей Николая Петровича, вот он и сделал подарок себе и зрителям, впервые привезя его в Киев.

Перед приездом испанца Мозговой давал пресс-конференцию, в ходе которой, со свойственной себе прямотой, заявил, что “решил прервать бесконечную “московскую декаду российского искусства” в Украине и дать возможность публике приобщиться к настоящему искусству, пригласив его лучших представителей. И легендарный певец Хулио Иглесиас – первый в их ряду”.

Полностью живой концерт Испанского Соловья длился два с половиной часа. Артист выступал в сопровождении оркестра и танцевального коллектива. Звучали старые хиты и его работы из альбомов Tango и Crasy.

Неожиданно под сценой появился мальчик, который протянул Хулио фотографию. Тот всмотрелся, прочитал текст на обороте и тут же подозвал малыша к себе. Как оказалось, в 1997 году, когда мальчишке исполнился год, артист впервые наведался в Киев.

На том концерте некая дама с годовалым ребенком на руках, обойдя всю охрану, выбралась на сцену и положила малыша в руки артиста. Но не для того, чтобы тот признал свое отцовство, а просто – чтобы сфотографироваться. Девять лет спустя она появилась на концерте Иглесиаса в Киеве с мальчиком-школьником, опять прорвалась на сцену и показала звезде фото с младенцем. Певец дитя признал и пригласил его маму в ресторан после концерта. Причем, по утверждению папарацци, из концертного зала Хулио Иглесиас и женщина отбыли вместе.

“ С сексом у меня все в порядке: было, есть и будет”

2008 год. Дворец “Украина”

Во время первого концерта Хулио Иглесиас и Николай Мозговой подружились, поэтому никто не удивился, когда испанец вернулся. На тот момент Николай Петрович уже был директором Дворца “Украина”. Все, кому приходилось бывать в кабинете Мозгового, могли видеть большое фото, на котором мэтр был запечатлен с другом Хулио.



“Чем солиднее и именитее артист, тем проще. Вот Хулио Иглесиас – милейший человек: он пил и ел все то, что мы ему преподносили, и говорил, что все очень вкусно” , – рассказывал журналистам Николай Мозговой о своем друге уже после второго приезда того в Киев. На том концерте был аншлаг. Билеты на входе предлагали по 2500 грн (это при долларе в 8 грн!!!). В тот вечер в зале были замечены Светлана Лобода и Виталий Козловский. И это был настоящий урок большого артиста. Иглесиас два часа пел вживую на испанском, французском и английском, по ходу вставляя в тексты слово “Украния” (так он называет Украину). Исполнил свои знаменитые хиты, а в финале затянул обожаемое всеми тенорами “Посвящение Карузо”. Красиво ушел, красиво появился на бис. Люди уходили с концерта со счастливыми лицами...

И все выступление на тот момент 65-летнего артиста было пронизано сексуальностью. “Я латинский мачо, – приговаривал певец на испанском, обольстительно улыбаясь темноте, где млели поклонницы. – С сексом у меня все в порядке: было, есть и будет”. И никто в зале в этом не посмел сомневаться.

2013 год. Дворец “Украина”

Спустя пять лет после своего триумфа в Киеве Хулио Иглесиас вернулся, чтобы преподнести женской половине столицы подарок к Международному женскому дню в виде своего концерта. Это было выступление в рамках мирового тура в поддержку альбома "1", вышедшего в 2011 году. В 2013 году Хулио Иглесиасу исполнилось 70 лет, но слышать намеки на почтенность возраста он не хотел.

"Нет-нет-нет! Зачем напоминать мне о моем возрасте? Вы так говорите, будто я старый, - улыбается артист. - Я никогда себя не чувствовал более полным сил, чем сейчас. Кроме того, моему младшему ребенку Гильермо только пять лет, так что я еще молодой папа! И всем советую: живите сегодняшним днем и смотрите в будущее. Не хочу ничего отмечать, не до этого – у меня слишком много планов! Я уверен, что буду петь до 100 лет, и вот увидите – буду. У меня гены хорошие”.

Сегодня Гильермо Иглесиасу уже 15 лет и его отец жив-здоров и, вероятно, продолжает петь, но уже для ближайшего окружения. Пожелаем же маэстро, чтобы он сдержал свое обещание и продолжал заниматься любимым делом до 100 лет.