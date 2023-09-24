 
Інформація до новини
0
Сьогодні, 18:00

Bloomberg: США вимагають від Польщі роз'яснень щодо військової допомоги Україні

Категорія: Новини / Політика

У нас з'явився канал в Telegram, в якому ми будемо ділитися з Вами новинами

Соединенные Штаты требуют от Польши разъяснений по поводу ее поддержки Украины после предположений польских чиновников о том, что государство может прекратить военную помощь Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника оборонного ведомства США. 

Чиновник заявил, что Польша по-прежнему поддерживает Украину, но точная позиция страны неясна.

Несмотря на то, что позже обе стороны призывали к ослаблению напряженности, публичный спор внезапно подверг сомнению единство, которое определяло отношения соседей, пишет Bloomberg.

Чиновник сказал, что разногласия между союзниками "еще не вызывали трещин" в единстве коалиции, поддерживающей Украину, и эти усилия, вероятно, растянутся на несколько лет.

Неназванный европейский дипломат сообщил изданию, что польские дипломаты в частном порядке заверили иностранных коллег, что военная поддержка Украины со стороны страны будет продолжаться, хотя и в меньших масштабах.

Чиновник заявил, что потеря поддержки Польши может оказаться вредной для военных усилий Украины, поскольку это рискует подорвать единство НАТО, сообщает Bloomberg.

Источник




Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Повернутися

наш сайт рекомендує:

Распечатать
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
 