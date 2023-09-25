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Капсула з ґрунтом астероїда успішно приземлилася

Категорія: Новини / Видео

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Взявший образцы зонд Osiris-Rex отправится изучать другой астероид

Капсула с грунтом астероида Бенну успешно приземлилась в США. Зонд Osiris-Rex выпустил её с расстояния в 100 тысяч км. Образцы породы были взяты в октябре 2020 года. Предполагается, что астероид содержит образцы вещества, образовавшиеся до появления Земли и даже, возможно, до формирования Солнечной системы. Для изучения 250 гр. грунта подготовлена специальная лаборатория. Osiris-Rex при это отправится дальше, изучать другой астероид.




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