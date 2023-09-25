00:00 Война по-американски. Богатый управляет бедным
2:20 Украина не может обеспечить свою армию
4:40 Этапы управления войной. Ожидания не оправдали
5:50 Натовская доктрина не работает
7:25 На заводы вызывают из пенсии
9:55 Никто не с кем не воюет
11:30 Элиты отказывают себе
13:00 Строгий торг невозможен
14:15 Скрытая невидимая власть.
16:00 За что мы воюем?
17:20 Агрессор - жертва
18:45 Плебсу власть не принадлежит! Социальные технологии
20:30 Черная дыра смысла войны
21:35 Крах миропорядка
22:50 Система не работает! Конца истории не будет
25:45 Правила и Карабах
27:35 Решать будут по факту
30:30 Российская позиция половинчатая.
31:30 Родословная элит
34:35 Элит на постсоветском пространстве нет
36:20 Что происходит в Африке?
37:35 Карл Третий уверен в победе Украины
39:00 Утопленник Дуды
41:00 Ресурс безграничной поддержки закончился
42:30 Отношение с Польшей. Друговраг
46:30 Вопрос во временах и сроках
48:20 Социальный эксперимент с военным. Обними меня
51:35 Вместо смысла предлагают эмоции
52:20 Военком под домашним арестом
56:45 Самое стабильное положение человека