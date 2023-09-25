00:00 Война по-американски. Богатый управляет бедным

2:20 Украина не может обеспечить свою армию

4:40 Этапы управления войной. Ожидания не оправдали

5:50 Натовская доктрина не работает

7:25 На заводы вызывают из пенсии

9:55 Никто не с кем не воюет

11:30 Элиты отказывают себе

13:00 Строгий торг невозможен

14:15 Скрытая невидимая власть.

16:00 За что мы воюем?

17:20 Агрессор - жертва

18:45 Плебсу власть не принадлежит! Социальные технологии

20:30 Черная дыра смысла войны

21:35 Крах миропорядка

22:50 Система не работает! Конца истории не будет

25:45 Правила и Карабах

27:35 Решать будут по факту

30:30 Российская позиция половинчатая.

31:30 Родословная элит

34:35 Элит на постсоветском пространстве нет

36:20 Что происходит в Африке?

37:35 Карл Третий уверен в победе Украины

39:00 Утопленник Дуды

41:00 Ресурс безграничной поддержки закончился

42:30 Отношение с Польшей. Друговраг

46:30 Вопрос во временах и сроках

48:20 Социальный эксперимент с военным. Обними меня

51:35 Вместо смысла предлагают эмоции

52:20 Военком под домашним арестом

56:45 Самое стабильное положение человека



