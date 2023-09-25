В Одессе реорганизуют четыре медицинских учреждения. Об этом говорится в проектах решений на предстоящую сессию Одесского горсовета и в пояснительной записке к ним. Речь идет о 1, 2, 4 и 7 роддомах. Их присоединят к больницам №1, №10 и №11.

Уже назначены соответствующие комиссии по реорганизации.

Как говорится в информационном письме за подписью и.о. директора департамента здравоохранения Левона Никогосяна, это делается для «формирования состоятельной сети здравоохранительных учреждений и обеспечения их соответствия установленным требованиям относительно наличия минимальных (базовых) направлений медицинского обслуживания населения».

Напомним, 26 июня этого года Министерство здравоохранения Украины согласовало предложения Одесской областной государственной администрации по определению состоятельной сети учреждений здравоохранения Одессы. Только больницы, включенные в состоятельную сеть, получат за счет средств Государственного бюджета Украины современное медицинское оборудование, что позволит модернизировать и осовременить учреждения здравоохранения в госпитальном кластере.

В состоятельную сеть кластерных учреждений здравоохранения города включено:

Коммунальное некоммерческое предприятие «Городская клиническая больница №1» Одесского городского совета

Коммунальное некоммерческое предприятие «Городская клиническая больница №10» Одесского городского совета

Коммунальное некоммерческое предприятие «Городская клиническая больница №11» Одесского городского совета

Коммунальное некоммерческое предприятие «Детская городская клиническая больница №3» Одесского городского совета.

Однако, сегодня указанные учреждения здравоохранения не отвечают установленным требованиям, поскольку не имеют в своем составе акушерско-гинекологического подразделения (кроме детского). Поэтому было решено присоединить к ним роддома.

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