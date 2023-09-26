На прошлой неделе наличный доллар демонстрировал сравнительно высокие колебания в рамках диапазона 38-39 грн/$. Начав неделю около нижней границы указанного коридора, в середине недели бакс достиг 38,60 грн/$, однако к пятнице подешевел до 38,30 грн/$. Опрошенные Vesti.ua эксперты считают, что на неделе, с 25 сентября по 1 октября, американская валюта может вернуться к возрастающему тренду.

К концу недели спрос на валюту может усилиться. Сколько будет стоить доллар

В течение прошлой недели курс иностранных валют на наличном рынке глобально был подвержен влиянию старых факторов. Как отмечает начальник департамента казначейских операций Глобус Банка Тарас Лесовой, эффективные действия Нацбанка по "утолению" спроса на наличные доллары в целом оставили курс стабильным: речь об увеличении лимита продажи населению безналичной "депозитной" валюты (при условии ее размещения на вклады) до 200 тыс. грн в эквиваленте.

Определенные курсовые колебания, считает Лесовой, объясняются расчетами рынка на дальнейшую валютную либерализацию – отмену фиксации курса доллара на межбанке.

В то же время на текущей неделе активность валютных торгов в Украине может возрасти, полагает аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак. Это произойдет в том случае, если публикация Госстатом данных по торговому балансу покажет расширение дефицита экспорта к импорту.

"В июле дефицит возрос с 1,2 млрд до 2 млрд долларов. Если новая порция статистики подтвердит довольно быстрый рост дефицита и в августе, то, с учетом усиливающихся ожиданий возврата гибкого курса гривни, спрос на валюту в пятницу может усилиться", – считает Орыщак.

В случае реализации этого сценария аналитик ЦБТ прогнозирует, что к концу недели американская валюта сможет достичь максимума прошлой недели в 38,60 грн/$.

В свою очередь казначей Глобус Банка Тарас Лесовой ожидает установления нового курсового коридора для наличного доллара в 38,70-39 грн/$. По его мнению, спред – разница между курсами покупки и продажи – будет составлять около 30 копеек. А вот ежедневные колебания курса могут возрасти до 30-50 копеек.

Сколько будет стоить евро

В отличие от доллара, курс единой европейской валюты на украинском наличном рынке в меньшей степени зависит от внутриукраинской экономической ситуации, а в большей – от соотношения к доллару на международных рынках. Как отмечает аналитик Максим Орыщак, здесь ключевым событием прошлой недели стали заявления Федеральной резервной системы США.

"Американский финансовый регулятор сохранил учетную ставку на уровне 5,50%, но при этом неожиданно для рынка просигнализировал о новом повышении в ноябре или декабре. Инвесторы не были к этому готовы", – констатирует Орыщак.

Он отмечает, что на американском рынке прошла "довольно сильная распродажа" акций: фондовые индексы упали на 2-3%, а доходность по гособлигациям США поднялась до максимума с 2007 года – 4,50%.

Орыщак напоминает, что во время последнего сильного роста ставок доходности по американским гособлигациям, произошедшего в сентябре 2022 года, в преддверии кризиса оказалась финансовая система Великобритании – "только экстренные меры Банка Англии смогли спасти ситуацию".

Аналитик считает, что распродажи на международных рынках продолжатся в случае сохранения жесткой риторики ФРС, а также если публикация экономической статистики США подтвердит опасения Федрезерва относительно начала новой волны инфляции.

"Негативный внешний фон может усилить склонность граждан Украины к покупке иностранной валюты", – полагает аналитик ЦБТ.

На этом фоне Орыщак считает возможным, что курс евро отыграет часть потерь на международных рынках, что может привести к его подорожанию и наличном в Украине: в пределах 0,8-1% – до 41,6-41,7 грн/€.

Тарас Лесовой в своем прогнозе закладывает более дорогую евровалюту: в рамках коридора 41,7-42 грн/€.