О происшествии правоохранителям сегодня, 25 сентября, около 12 часов заявили врачи.

"Предварительно установлено, что ночью медики госпитализировали курсантов в медицинское учреждение с отравлением и пищевой токсикоинфекцией. Им предоставлена неотложная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, в настоящее время известно о 46 пострадавших, которые находятся в больнице. Все они несовершеннолетние.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 325 ("Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным болезням и массовым отравлениям") Уголовного кодекса Украины. В рамках начатого производства назначен ряд экспертиз. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Точное количество пострадавших уточняется.

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