НАБУ и САП при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции сообщили экс-руководителям государственного предприятия ”Заря” — “Машпроект” о завладении 1,32 млрд грн. “Заря” — “Машпроект” входит в госконцерн “Укроборонпром”. Об этом сообщает НАБУ.

Следствие установило, что руководство ГП “Заря” — “Машпроект”, экспортировавшего продукцию собственного производства за границу, организовало схему завладения средствами госпредприятия.

Для этого с компанией-нерезидентом был заключен ряд агентских соглашений, по которым она якобы должна была предоставлять услуги по поиску и проведению переговоров с потенциальными покупателями продукции госпредприятия о заключении с ними соответствующих внешнеэкономических контрактов.

В результате с 2013-2018 гг. на счета компании-нерезидента госпредприятие безосновательно перечислило 61,98 млн долларов США как оплату за несуществующие агентские услуги. Нанесенный госпредприятию ущерб на эту сумму подтверждается заключением судебной экономической экспертизы.

Подозрения по делу получили сразу четыре бывших генеральных директора “Заря” — “Машпроект” и директор частной компании-нерезидента.