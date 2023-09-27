Государственная пограничная служба сообщила о прекращении работы паромного пункта пропуска между Украиной и Румынией после ночного обстрела со стороны России. Об этом говорится на сайте ГПСУ.

Пропускные операции в пункте пропуска "Орловка" на границе с Румынией не осуществляются, все автомобили переправляют на другие направления, например в автомобильный пункт "Рени".

На пункте пропуска "Орловка" проходят "меры по стабилизации функционирования", о возобновлении его работы сообщат отдельно.

По данным Одесской областной прокуратуры, после ночных обстрелов прокуроры в Измаиле открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны со стороны России (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В результате этой атаки пострадали два водителя грузовиков. Повреждены зернохранилища, административные здания и грузовой автотранспорт.

На границе между Украиной есть 14 пунктов пропуска, но паром в Орловке – единственный грузовой на территории Одесской области. Пункт пропуска "Рени" расположен на границе с Молдовой.

Для понимания, паромная переправа Орловка (Украина) — Исакча (Румыния) через Дунай была запущена в августе 2020 года. Это фактически последняя точка трассы Одесса - Рени.

Украина и Румыния инвестировали в ее создание 12 млн евро. На паромной линии (расстояние 900 м) постоянно работают два парома — один украинского оператора, второй — румынского. График движения паромов — как минимум, каждые 30 минут. Ежедневно паромная переправа способна перевезти в каждом направлении около 1 тыс. единиц транспорта и 1 тыс. пассажиров.

Транспортный коридор через переправу сокращает до 200 км пути из Одессы в причерноморские регионы Румынии, Болгарии, Турции и некоторые районы Греции. При сокращении расстояния и времени на процедуры контроля, суммарный выигрыш по времени составит 10-12 часов. Следовательно, если переправу вывести из строя или создать постоянную угрозу, это еще больше усложнит логистику юга Украины.

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