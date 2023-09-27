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Сьогодні, 16:00

Білий дім розіслав лист із реформами, які має провести Україна для отримання допомоги

Категорія: Новини / Політика

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Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл отправил в адрес Координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должна сделать Украина для продолжения предоставления ей помощи.

Источник: "Украинская правда"

Детали: По данным УП это письмо было также отправлено премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и в адрес Офиса президента Украины.

В документе прописаны изменения по приоритетности их внедрения: 0-3 месяца, 3-6 месяцев, один год, 18 месяцев.

В частности они касаются функционирования Наблюдательных советов государственных предприятий, антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), Высшего совета правосудия, в целом судебной ветви власти.

Также приоритетными в течение года указаны изменения в работе Министерства обороны Украины и всех силовых ведомств.

Приводим текст письма на украинском языке:

 

Предыстория:

  • В январе 2023 года начала работу Межведомственная донорская координационная платформа для поддержки процесса восстановления, восстановления и реконструкции Украины в рамках так называемого "финансового Рамштайн".
  • Первое заседание Координационной платформы доноров было проведено в режиме видеоконференции. На нем присутствовали высокопоставленные чиновники из Украины, ЕС, стран G7, а также финансовых учреждений, таких как ЕИБ, ЕБРР, МВФ и Всемирный банк.



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