Узнайте обо всех изменениях, которые ждут украинцев в следующем месяце

В Украине с 1 октября 2023 года повысят выплаты некоторым категориям пенсионеров. Также в октябре вступает в силу указ, который обязует всех женщин-медиков встать на воинский учет. Какие еще изменения ожидаются в октябре, читайте в нашем материале.

Пенсии

В течение года прошло две индексации пенсий – в марте и в июле. В апреле был произведен перерасчет пенсий работающим пенсионерам. В октябре повышения пенсий не запланированы. Размер выплат для большинства украинцев не изменится, за исключением нескольких категорий.

Так, размер пенсии изменится у пенсионеров, которые достигли определенного возраста. Речь идет о тех пенсионерах, которым в октябре исполнится 70, 75 или 80 лет. Им будут установлены доплаты в сумме от 300 до 570 грн ежемесячно.

Воинский учет для женщин

В Украине с 1 октября 2023 года женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны будут стать на воинский учет, из-за чего им могут ограничить выезд за границу.

Впрочем, в Минздраве заявили, что менять правила относительно выезда женщин-медиков за границу не планируется.

Штрафы для ФЛП

Государственная налоговая служба заявляет, что с 1 октября будут существенно уменьшены штрафы для физических лиц-предпринимателей за продажу товаров и услуг без использования РРО.

Эта норма не касается тех зарегистрированных плательщиков налога на добавленную стоимость, которые осуществляют деятельность по продаже подакцизных товаров, технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, лекарственных средств, изделий медицинского назначения, ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней.

Для водителей

Украинским водителям напоминают, что с 1 октября вступает в силу обязанность, предусмотренная ПДД. Необходимо обязательно включать ближний свет фар. В случае несоблюдения правила ПДД относительно ближнего света фар водителю грозит штраф в размере от 425 до 510 грн.

День защитников и защитниц

1 октября наша страна впервые отметит новую дату – День защитников и защитниц Украины, всех, кто сражается и кто отдал свою жизнь ради Родины и украинцев.

День защитников и защитниц Украины – государственный праздник, который отмечается в день Покровы Пресвятой Богородицы. Установлен 14 октября 2014 года президентским указом. Из-за реформы церковного календаря в Украине с 2023 года празднование перенесено на 1 октября.

Переход на зимнее время

Возвращение к зимнему времени произойдет в ночь с 29 (суббота) на 30 (воскресенье) октября. В 04:00 стрелки часов придется переместить на один час назад, благодаря чему, можно сказать, мы получим дополнительный час сна.





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