Полиция графства Нортамберленд на севере Англии начала расследование после того, как минувшей ночью кто-то спилил одно из самых известных деревьев Соединенного Королевства. По подозрению в совершении преступления был арестован 16-летний подросток, передает Би-Би-Си.

Представитель полиции сообщил, что он «сотрудничает со следствием».

Суперинтендант полиции Кевин Уоринг сказал, что погубленное дерево было «всемирно известной достопримечательностью» и что эта утрата отозвалась «горем и гневом» в сердцах многих людей.

Он также добавил, что расследование только началось и делать какие-то выводы пока рано.

«Я обращаюсь к общественности за информацией, которая может нам помочь. Если вы увидели или услышали что-то подозрительное, что может представлять для нас интерес, пожалуйста, сообщите нам. Любые сведения, какими бы незначительными они вам ни казались, могут оказаться решающими в нашем расследовании», — заключил он.

Рядом с этим кленом снимались некоторые сцены боевика «Робин Гуд - Принц воров»

Огромный белый клен, он же явор, вот уже несколько столетий рос в небольшой узкой долине «Сикамор-Гэп» (дословно название переводится как «лощина сикоморы», так в Англии называют белые клены, или ложные платаны, которые не имеют ничего общего с библейскими сикоморами, или смоковницами), рассекающей самый монументальный памятник римского периода в истории Британских островов – Вал или Стену Адриана.

Администрация национального парка Нортамберленд, на территории которого и рос знаменитый клен, заявила, что дерево было повалено намеренно, а не случайно, и попросила посетителей держаться от этого места подальше, чтобы не мешать полицейскому расследованию.

Дерево росло на самом дне природной лощины, благодаря чему было хорошо видно на фоне неба

Фотограф Иан Спроат сказал, что у него просто «сердце разорвалось», когда он своими глазами увидел спиленный бензопилой клен. «Я был в шоке, сначала меня охватила злость, а теперь и грусть. Эти люди только что погубили часть Северо-Востока Англии, - поделился он с Би-би-си. – Это преступление стоит в том же ряду, как если бы они разрушили мост через реку Тайн (символ Ньюкасла), или Разводной мост». Оба эти моста находятся в городе Ньюкасл и являются охраняемыми памятниками архитектуры.

«Это дерево ведь было живым существом! Я не перестаю задавать себе вопрос: «Кому и зачем это понадобилось?» - добавил он.

«Национальный фонд», благотворительная организация, в ведении которой находятся памятники архитектуры и природы в Британии, заявил, что «потрясен и опечален» этим «актом вандализма».

Генеральный управляющий Фонда Эндрю Поад сказал, что погубленное дерево было «важным и знаковым элементом ландшафта на протяжении почти 200 лет».

Дереву было как минимум 200 лет

По словам местого депутата Палаты общин, консерватора Гая Оппермана, также занимающего пост замминистра по делам занятости, «все почитали и любили» спиленный клен.

Он также добавил, что «даже если полиция преступников и поймает, дерева уже не вернуть».

Анна Чарльтон, управляющая туристическим бизнесом в национальном парке Нортамберленд, назвала это дерево «эмблемой» парка, добавив, что «это – не просто вандализм, это – нападение на саму природу».

Для многих людей это дерево было связано с дорогими воспоминаниями, и его утрату оплакивают, как потерю близкого человека

Этот клен был не просто любимой достопримечательностью, он занимал особое место в сердцах многих, и не только местных жителей.

Возле дерева оставляли памятные камешки с надписями, развеивали прах дорогих людей, делали возле него предложения и устраивали семейные пикники. По словам мэра, управляющего тремя графствами севернее реки Тайн, Джеймса Дрисколла, «оно было частью нашей коллективной души».

А фотограф Иан Спроат добавил, что «все воспоминания, принадлежавшие поколениям людей, просто уничтожены».

Месторасположение клена было просто божьим даром для многочисленных фотографов