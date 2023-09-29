Тарифы на газ и электроэнергию в Украине вырастут. Повышение цен возможно в следующем отопительном сезоне, передает ТСН.
Насколько могут вырасти цены на коммунальные услуги
По прогнозу Попенко:
- рост тарифов на электроэнергию будет до 5–6 грн до конца 2024 года.
- тарифы на газ возрастут до уровня 11-13 грн, возможно, в 2 этапа до 15 грн.
- тарифы на тепло и горячую воду без компенсаций от государственного и местных бюджетов возрастут на 30-50% в зависимости от региона.
Повышение тарифов прописано в меморандуме с МВФ
Директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что такие же условия, которые озвучили в США по "либерализации тарифов на газ и электроэнергию", прописаны в меморандуме между МВФ и Украиной.
Эксперт подчеркнул, что эти условия не новые, но ни одна политическая сила никогда не нашла на смену тарифам, чтобы не терять рейтинг. Если тарифы на коммунальные услуги не отдать на свободу рынку, то цены могут вырасти втрое, считает он.
В Минсоце готовы повышать тарифы
В Министерстве социальной политики заявили о готовности внедрить рекомендацию США по повышению тарифов на газ и электроэнергию. По ее словам, рост цен власти попытаются сбалансировать субсидиями. Для этого в бюджете отложили 50 миллиардов.
В Кабинете Министров пообещали, что цены на газ, электроэнергию и горячую воду до конца этого года не будут поднимать.
Напомним, с начала войны в Украине действует мораторий на повышение цен на тарифы.
Также успокоили украинцев в НАК "Нефтегаз". Компания, поставляющая "голубое топливо" для 98% потребителям, заверила, что не собирается повышать цены на газ до конца отопительного сезона.
Напомним, США направили в адрес Координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должна сделать Украина. Среди них – внедрить программу либерализации тарифов на природный газ и электроэнергию.