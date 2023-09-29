Тарифы на газ и электроэнергию в Украине вырастут. Повышение цен возможно в следующем отопительном сезоне, передает ТСН.

Тем временем глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко уверен, что тарифы вырастут в краткосрочной перспективе. По его предположениям, срок реализации заданий по тарифам, определенный США, составляет 12 месяцев.

Насколько могут вырасти цены на коммунальные услуги

По прогнозу Попенко:

рост тарифов на электроэнергию будет до 5–6 грн до конца 2024 года.

до конца тарифы на газ возрастут до уровня 11-13 грн, возможно, в 2 этапа до 15 грн.

возможно, в 2 этапа до тарифы на тепло и горячую воду без компенсаций от государственного и местных бюджетов возрастут на 30-50% в зависимости от региона.

Повышение тарифов прописано в меморандуме с МВФ

Директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что такие же условия, которые озвучили в США по "либерализации тарифов на газ и электроэнергию", прописаны в меморандуме между МВФ и Украиной.

Эксперт подчеркнул, что эти условия не новые, но ни одна политическая сила никогда не нашла на смену тарифам, чтобы не терять рейтинг. Если тарифы на коммунальные услуги не отдать на свободу рынку, то цены могут вырасти втрое, считает он.

"Мы реально выбираем из обещанных нам средств разве что половину. Потому что, когда начинался любой просмотр программы по предоставлению следующего транша, мы упирались в пункты, которые Украина не может выполнить. Да, в этой ситуации это требование не является неожиданным. Власть просто отмахивалась от этого пункта. Не выполнить его нельзя. Единственное, что с нашими партнерами может быть согласован поэтапный выход к подобной цифре", — пояснил Пендзин.

В Минсоце готовы повышать тарифы

В Министерстве социальной политики заявили о готовности внедрить рекомендацию США по повышению тарифов на газ и электроэнергию. По ее словам, рост цен власти попытаются сбалансировать субсидиями. Для этого в бюджете отложили 50 миллиардов.

"Мы к этому готовы. Мы уже разработали цифровой режим. Это позволит нам в автоматическом режиме тем, кто имеет право на субсидию, сообщить об этом проактивно. В бюджете на 2024 год предусмотрено 50 млрд грн на субсидии", — министер соцполитики Оксана Жолнович.

Возрастут ли цены в этом году

В Кабинете Министров пообещали, что цены на газ, электроэнергию и горячую воду до конца этого года не будут поднимать.

Напомним, с начала войны в Украине действует мораторий на повышение цен на тарифы.

Также успокоили украинцев в НАК "Нефтегаз". Компания, поставляющая "голубое топливо" для 98% потребителям, заверила, что не собирается повышать цены на газ до конца отопительного сезона.

Напомним, США направили в адрес Координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должна сделать Украина. Среди них – внедрить программу либерализации тарифов на природный газ и электроэнергию.