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"Моя податкова". В Україні запрацював новий додаток "Моя податкова". В Україні запрацював новий додаток

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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Мобильное приложение будет дополняться новыми возможностями

С сегодняшнего дня мобильное приложение "Моя налоговая" доступно пользователям, сообщили в Государственной налоговой службе.

Его можно скачать на телефоны – как на платформе Android, так и iOS

Среди функционала приложения:

  • информация о состоянии расчетов с бюджетом;
  • возможность направить запрос на получение сведений о суммах уплаченных доходов;
  • возможность предоставления налоговой декларации об имущественном положении и доходах (налоговая скидка).

А также квитанции, сведения из Государственного реестра физических лиц о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов, письмах контролирующего органа и т. да. По данным разработчиков, мобильное приложение будет дополняться новыми возможностями в соответствии с потребностями налогоплательщиков. В то же время налоговая служба обратилась к украинцам с просьбой принять участие в совершенствовании работы и сервисов мобильного приложения.

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