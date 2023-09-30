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Мобильное приложение будет дополняться новыми возможностями
С сегодняшнего дня мобильное приложение "Моя налоговая" доступно пользователям, сообщили в Государственной налоговой службе.
Его можно скачать на телефоны – как на платформе Android, так и iOS
Среди функционала приложения:
- информация о состоянии расчетов с бюджетом;
- возможность направить запрос на получение сведений о суммах уплаченных доходов;
- возможность предоставления налоговой декларации об имущественном положении и доходах (налоговая скидка).
А также квитанции, сведения из Государственного реестра физических лиц о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов, письмах контролирующего органа и т. да. По данным разработчиков, мобильное приложение будет дополняться новыми возможностями в соответствии с потребностями налогоплательщиков. В то же время налоговая служба обратилась к украинцам с просьбой принять участие в совершенствовании работы и сервисов мобильного приложения.