Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал украинского лидера Владимира Зеленского мобилизовать больше молодежи, чтобы улучшить успехи контрнаступления.

Источник: The Telegraph.

Детали: В своей колонке Уоллес написал об успешности украинского контрнаступления и о том, насколько мировое сообщество недооценивало украинскую армию. По его словам, групповые мыслители подсчитали, что Украина сможет продержаться несколько недель, но украинцы смогли доказать обратное.

Политик написал, что Владимир Путин терпит крах. Но Украине необходима большая поддержка, чтобы довести войну до конца. Он призвал Лондон быстрее давать оружие ВСУ и упрекнул свое правительство в том, что Германия обогнала Британию в этом. Однако сказал, что Украина тоже должна "сыграть свою роль".

Цитата Бена Уоллеса: "Средний возраст бойцов на фронте более 40. Я понимаю желание президента Зеленского сохранить молодежь на будущее, но факт в том, что Россия мобилизует всю страну. Путин знает, что пауза даст ему время для создания новой армии. Итак, как это сделала Британия в 1939 и 1941 годах, возможно, пора переоценить масштабы мобилизации Украины".





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