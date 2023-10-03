Национальный банк Украины вводит режим управляемой гибкости обменного курса. Об этом сообщается на сайте регулятора в понедельник, 2 октября.

Указано, что новый режим будет действовать уже с завтрашнего дня – 3 октября.

При этом режиме официальный курс будет определяться на основе курса по операциям на межбанковском рынке, а не будет устанавливаться директивно Национальным банком в соответствии с постановлением правления НБУ №18, как это происходило с 24 февраля 2022 года, говорится в сообщении.

Указано, что теперь курс гривни сможет меняться в обе стороны – расти и снижаться, реагируя соответствующим образом на изменения в балансе спроса и предложения на валютном рынке. Но НБУ обещает тщательно контролировать ситуацию на валютном рынке и оставаться ключевым игроком на нем.

"Национальный банк будет значительно ограничивать курсовые колебания, не допуская как значительного ослабления гривны, так и существенного укрепления", – подчеркнул регулятор. При этом курс на тех сегментах рынка, где могут покупать и продавать валюту граждане, будет устанавливаться по тем же правилам, что и последние полтора года. Речь идет как о наличном рынке, так и о карточных курсах банков, отметили в НБУ.

Глава НБУ Андрей Пышный на брифинге заявил, что переход к более гибкому курсу гривны не означает, что он будет определяться рынком, как это было до войны с Россией.

"НБУ не отпустил курс. Нет. Мы не вернулись к режиму плавающего курсообразования, который существовал до полномасштабного вторжения. Мы пока этот вариант даже не рассматривали, учитывая структурный дефицит валюты на рынке", – сказал он. По словам Пышного, решение Нацбанка, в основном, касается бизнеса, покупающего и продающего валюту на межбанковском рынке.